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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 шиллинг 1708 года "Третий тип портрета". Розы и перья в углах (Великобритания, Анна)

Разновидность: Розы и перья в углах

Аверс монеты - 1 шиллинг 1708 года "Третий тип портрета" Розы и перья в углах - цена серебряной монеты - Великобритания, Анна Реверс монеты - 1 шиллинг 1708 года "Третий тип портрета" Розы и перья в углах - цена серебряной монеты - Великобритания, Анна

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 6,02 гр
  • Чистого серебра (0,179 oz) 5,5685 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Анна
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1708
  • Правитель Анна (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1708 года "Третий тип портрета". Розы и перья в углах. Это серебряная монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 502 проданному на аукционе Spink UK за 2600 GBP. Торги состоялись 17 декабря 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 шиллинг 1708 "Третий тип портрета" на аукционе Spink - December 17, 2024
Продавец Spink
Дата 17 декабря 2024
Сохранность UNC
Цена
3300 $
Цена в валюте аукциона 2600 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1708 "Третий тип портрета" на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность F
Цена
141 $
Цена в валюте аукциона 110 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1708 "Третий тип портрета" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - October 18, 2023
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1708 "Третий тип портрета" на аукционе London Coins - June 4, 2023
Продавец London Coins
Дата 4 июня 2023
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1708 "Третий тип портрета" на аукционе Spink - December 13, 2022
Продавец Spink
Дата 13 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1708 "Третий тип портрета" на аукционе Spink - September 6, 2022
Продавец Spink
Дата 6 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1708 "Третий тип портрета" на аукционе Spink - July 5, 2022
Продавец Spink
Дата 5 июля 2022
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1708 "Третий тип портрета" на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1708 "Третий тип портрета" на аукционе London Coins - September 6, 2020
Продавец London Coins
Дата 6 сентября 2020
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1708 "Третий тип портрета" на аукционе London Coins - June 2, 2019
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2019
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1708 "Третий тип портрета" на аукционе London Coins - December 3, 2018
Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1708 "Третий тип портрета" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - November 5, 2016
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 5 ноября 2016
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1708 "Третий тип портрета" на аукционе DNW - June 9, 2016
Продавец DNW
Дата 9 июня 2016
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1708 "Третий тип портрета" на аукционе London Coins - September 6, 2015
Продавец London Coins
Дата 6 сентября 2015
Сохранность F
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1708 "Третий тип портрета" на аукционе London Coins - June 7, 2015
Продавец London Coins
Дата 7 июня 2015
Сохранность F
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1708 "Третий тип портрета" на аукционе London Coins - March 1, 2015
Продавец London Coins
Дата 1 марта 2015
Сохранность F
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1708 "Третий тип портрета" на аукционе Spink - March 26, 2013
Продавец Spink
Дата 26 марта 2013
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1708 "Третий тип портрета" на аукционе Heritage - January 11, 2011
Великобритания 1 шиллинг 1708 "Третий тип портрета" на аукционе Heritage - January 11, 2011
Продавец Heritage
Дата 11 января 2011
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1708 "Третий тип портрета" на аукционе Spink - October 6, 2004
Продавец Spink
Дата 6 октября 2004
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1708 "Третий тип портрета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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