1 шиллинг 1708 года "Третий тип портрета". Розы и перья в углах (Великобритания, Анна)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1708 года "Третий тип портрета". Розы и перья в углах. Это серебряная монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 502 проданному на аукционе Spink UK за 2600 GBP. Торги состоялись 17 декабря 2024.

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