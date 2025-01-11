Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 шиллинг 1708 года "Третий тип портрета". Розы и перья в углах (Великобритания, Анна)
Разновидность: Розы и перья в углах
Фотография: Spink UK
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 6,02 гр
- Чистого серебра (0,179 oz) 5,5685 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Анна
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1708
- Правитель Анна (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1708 года "Третий тип портрета". Розы и перья в углах. Это серебряная монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 502 проданному на аукционе Spink UK за 2600 GBP. Торги состоялись 17 декабря 2024.
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Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 5 ноября 2016
Сохранность F
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 января 2011
Сохранность AU55 NGC
Цена
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