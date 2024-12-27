Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
2 пенса 1708 года (Великобритания, Анна)
Фотография: Classical Numismatic Group, LLC
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 1 гр
- Чистого серебра (0,0297 oz) 0,925 гр
- Диаметр 14 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Анна
- Номинал 2 пенса
- Год 1708
- Правитель Анна (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1708 года. Это серебряная монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 205 проданному на аукционе Hosker Haynes Auctioneers Ltd за 240 GBP. Торги состоялись 12 сентября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Hosker Haynes Auctioneers Ltd
Дата 12 сентября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
300 $
Цена в валюте аукциона 240 GBP
Где продать?
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