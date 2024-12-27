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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

2 пенса 1708 года (Великобритания, Анна)

Аверс монеты - 2 пенса 1708 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Анна Реверс монеты - 2 пенса 1708 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Анна

Фотография: Classical Numismatic Group, LLC

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1 гр
  • Чистого серебра (0,0297 oz) 0,925 гр
  • Диаметр 14 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Анна
  • Номинал 2 пенса
  • Год 1708
  • Правитель Анна (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1708 года. Это серебряная монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 205 проданному на аукционе Hosker Haynes Auctioneers Ltd за 240 GBP. Торги состоялись 12 сентября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 2 пенса 1708 на аукционе Hosker Haynes Auctioneers Ltd - September 12, 2023
Продавец Hosker Haynes Auctioneers Ltd
Дата 12 сентября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
300 $
Цена в валюте аукциона 240 GBP
Великобритания 2 пенса 1708 на аукционе CNG - August 12, 2020
Продавец CNG
Дата 12 августа 2020
Сохранность VF
Цена
120 $
Цена в валюте аукциона 120 USD
Великобритания 2 пенса 1708 на аукционе Heritage - September 11, 2014
Великобритания 2 пенса 1708 на аукционе Heritage - September 11, 2014
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2014
Сохранность AU50 NGC
Цена
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