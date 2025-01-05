Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 шиллинг 1708 года E "Третий тип портрета" (Великобритания, Анна)
Фотография: Sovereign Rarities Ltd
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 6,02 гр
- Чистого серебра (0,179 oz) 5,5685 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Анна
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1708
- Правитель Анна (Королева Великобритании)
- Монетный двор Эдинбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1708 года "Третий тип портрета" со знаком E. Это серебряная монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 257 проданному на аукционе Sovereign Rarities Ltd за 420 GBP. Торги состоялись 25 сентября 2018.
Сохранность
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- Baldwin's of St. James's (1)
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- Sovereign Rarities (1)
Продавец Sovereign Rarities
Дата 25 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
552 $
Цена в валюте аукциона 420 GBP
Где продать?
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