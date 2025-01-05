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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 шиллинг 1708 года E "Третий тип портрета" (Великобритания, Анна)

Аверс монеты - 1 шиллинг 1708 года E "Третий тип портрета" - цена серебряной монеты - Великобритания, Анна Реверс монеты - 1 шиллинг 1708 года E "Третий тип портрета" - цена серебряной монеты - Великобритания, Анна

Фотография: Sovereign Rarities Ltd

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 6,02 гр
  • Чистого серебра (0,179 oz) 5,5685 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Анна
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1708
  • Правитель Анна (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Эдинбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1708 года "Третий тип портрета" со знаком E. Это серебряная монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 257 проданному на аукционе Sovereign Rarities Ltd за 420 GBP. Торги состоялись 25 сентября 2018.

Сохранность
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Великобритания 1 шиллинг 1708 E "Третий тип портрета" на аукционе London Coins - March 5, 2023
Продавец London Coins
Дата 5 марта 2023
Сохранность VG
Цена
53 $
Цена в валюте аукциона 44 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1708 E "Третий тип портрета" на аукционе Sovereign Rarities - September 25, 2018
Продавец Sovereign Rarities
Дата 25 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
552 $
Цена в валюте аукциона 420 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1708 E "Третий тип портрета" на аукционе Baldwin's of St. James's - April 19, 2012
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 19 апреля 2012
Сохранность F
Цена
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