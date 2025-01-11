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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 гинеи 1708 года "После объединения" (Великобритания, Анна)

Аверс монеты - 1/2 гинеи 1708 года "После объединения" - цена золотой монеты - Великобритания, Анна Реверс монеты - 1/2 гинеи 1708 года "После объединения" - цена золотой монеты - Великобритания, Анна

Фотография: Baldwin's of St. James's

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 4,19 гр
  • Чистого золота (0,1235 oz) 3,8422 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Анна
  • Номинал 1/2 гинеи
  • Год 1708
  • Правитель Анна (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1708 года "После объединения". Это золотая монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 4172 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 5500 EUR. Торги состоялись 16 марта 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 гинеи 1708 "После объединения" на аукционе SINCONA - May 15, 2023
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
2226 $
Цена в валюте аукциона 2000 CHF
Великобритания 1/2 гинеи 1708 "После объединения" на аукционе Spink - October 7, 2022
Великобритания 1/2 гинеи 1708 "После объединения" на аукционе Spink - October 7, 2022
Продавец Spink
Дата 7 октября 2022
Сохранность VF
Цена
3348 $
Цена в валюте аукциона 3000 GBP
Великобритания 1/2 гинеи 1708 "После объединения" на аукционе Baldwin's of St. James's - June 7, 2018
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 7 июня 2018
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1708 "После объединения" на аукционе Künker - March 17, 2016
Продавец Künker
Дата 17 марта 2016
Сохранность AU
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1708 "После объединения" на аукционе Hess Divo - October 26, 2011
Продавец Hess Divo
Дата 26 октября 2011
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1708 "После объединения" на аукционе Künker - March 18, 2011
Продавец Künker
Дата 18 марта 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 гинеи 1708 "После объединения" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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