Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1/2 гинеи 1708 года "После объединения" (Великобритания, Анна)
Фотография: Baldwin's of St. James's
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 4,19 гр
- Чистого золота (0,1235 oz) 3,8422 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Анна
- Номинал 1/2 гинеи
- Год 1708
- Правитель Анна (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1708 года "После объединения". Это золотая монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 4172 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 5500 EUR. Торги состоялись 16 марта 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
2226 $
Цена в валюте аукциона 2000 CHF
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 7 июня 2018
Сохранность UNC
Цена
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