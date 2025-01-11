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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Пенни 1708 года (Великобритания, Анна)

Аверс монеты - Пенни 1708 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Анна Реверс монеты - Пенни 1708 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Анна

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,5 гр
  • Чистого серебра (0,0149 oz) 0,4625 гр
  • Диаметр 12 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Анна
  • Номинал Пенни
  • Год 1708
  • Правитель Анна (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1708 года. Это серебряная монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 986 проданному на аукционе Spink UK за 650 GBP. Торги состоялись 22 июня 2011.

Сохранность
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Великобритания Пенни 1708 на аукционе Spink - December 17, 2024
Продавец Spink
Дата 17 декабря 2024
Сохранность XF
Цена
292 $
Цена в валюте аукциона 230 GBP
Великобритания Пенни 1708 на аукционе Spink - June 22, 2011
Продавец Spink
Дата 22 июня 2011
Сохранность VF
Цена
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