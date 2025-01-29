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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

6 пенсов 1708 года E * "Эдинбургский портрет" (Великобритания, Анна)

Аверс монеты - 6 пенсов 1708 года E * "Эдинбургский портрет" - цена серебряной монеты - Великобритания, Анна Реверс монеты - 6 пенсов 1708 года E * "Эдинбургский портрет" - цена серебряной монеты - Великобритания, Анна

Фотография: Dix Noonan Webb

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 3 гр
  • Чистого серебра (0,0892 oz) 2,775 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Анна
  • Номинал 6 пенсов
  • Год 1708
  • Правитель Анна (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Эдинбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1708 года "Эдинбургский портрет" со знаком E *. Это серебряная монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 51677 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1093 USD. Торги состоялись 29 мая 2008.

Сохранность
  • Все фирмы
  • CNG (1)
  • DNW (1)
  • Heritage (1)
  • London Coins (2)
  • Sovereign Rarities (2)
  • Spink (2)
Великобритания 6 пенсов 1708 E * "Эдинбургский портрет" на аукционе London Coins - June 2, 2024
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2024
Сохранность F
Цена
83 $
Цена в валюте аукциона 65 GBP
Великобритания 6 пенсов 1708 E * "Эдинбургский портрет" на аукционе London Coins - June 4, 2023
Продавец London Coins
Дата 4 июня 2023
Сохранность F
Цена
Великобритания 6 пенсов 1708 E * "Эдинбургский портрет" на аукционе Sovereign Rarities - September 21, 2022
Продавец Sovereign Rarities
Дата 21 сентября 2022
Сохранность F
Цена
85 $
Цена в валюте аукциона 75 GBP
Великобритания 6 пенсов 1708 E * "Эдинбургский портрет" на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1708 E * "Эдинбургский портрет" на аукционе CNG - May 18, 2022
Великобритания 6 пенсов 1708 E * "Эдинбургский портрет" на аукционе CNG - May 18, 2022
Продавец CNG
Дата 18 мая 2022
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1708 E * "Эдинбургский портрет" на аукционе DNW - November 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1708 E * "Эдинбургский портрет" на аукционе Sovereign Rarities - September 25, 2018
Продавец Sovereign Rarities
Дата 25 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1708 E * "Эдинбургский портрет" на аукционе Spink - September 25, 2018
Продавец Spink
Дата 25 сентября 2018
Сохранность F
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1708 E * "Эдинбургский портрет" на аукционе Heritage - May 30, 2008
Великобритания 6 пенсов 1708 E * "Эдинбургский портрет" на аукционе Heritage - May 30, 2008
Продавец Heritage
Дата 30 мая 2008
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно

Где продать?

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