Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
6 пенсов 1708 года E * "Эдинбургский портрет" (Великобритания, Анна)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 3 гр
- Чистого серебра (0,0892 oz) 2,775 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Анна
- Номинал 6 пенсов
- Год 1708
- Правитель Анна (Королева Великобритании)
- Монетный двор Эдинбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1708 года "Эдинбургский портрет" со знаком E *. Это серебряная монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 51677 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1093 USD. Торги состоялись 29 мая 2008.
Сохранность
- Все фирмы
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Продавец Sovereign Rarities
Дата 21 сентября 2022
Сохранность F
Цена
85 $
Цена в валюте аукциона 75 GBP
Продавец Sovereign Rarities
Дата 25 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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