Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 гинея 1708 года "Второй тип портрета" (Великобритания, Анна)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 8,38 гр
- Чистого золота (0,2471 oz) 7,6845 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Анна
- Номинал 1 гинея
- Год 1708
- Правитель Анна (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1708 года "Второй тип портрета". Это золотая монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 30141 проданному на аукционе Heritage Auctions за 8000 USD. Торги состоялись 1 ноября 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- UBS (1)
Продавец Heritage
Дата 2 ноября 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
8000 $
Цена в валюте аукциона 8000 USD
Продавец Heritage
Дата 18 февраля 2024
Сохранность XF45 NGC
Цена
4320 $
Цена в валюте аукциона 4320 USD
Продавец Spink
Дата 28 сентября 2023
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Продавец CNG
Дата 20 сентября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF35 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 6 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Где продать?
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