flag
Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 гинея 1708 года "Второй тип портрета" (Великобритания, Анна)

Аверс монеты - 1 гинея 1708 года "Второй тип портрета" - цена золотой монеты - Великобритания, Анна Реверс монеты - 1 гинея 1708 года "Второй тип портрета" - цена золотой монеты - Великобритания, Анна

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,38 гр
  • Чистого золота (0,2471 oz) 7,6845 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Анна
  • Номинал 1 гинея
  • Год 1708
  • Правитель Анна (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1708 года "Второй тип портрета". Это золотая монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 30141 проданному на аукционе Heritage Auctions за 8000 USD. Торги состоялись 1 ноября 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Bruun Rasmussen (1)
  • CNG (1)
  • GINZA (1)
  • Heritage (2)
  • SINCONA (2)
  • Spink (4)
  • UBS (1)
Великобритания 1 гинея 1708 "Второй тип портрета" на аукционе Heritage - November 2, 2024
Продавец Heritage
Дата 2 ноября 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
8000 $
Цена в валюте аукциона 8000 USD
Великобритания 1 гинея 1708 "Второй тип портрета" на аукционе Heritage - February 18, 2024
Продавец Heritage
Дата 18 февраля 2024
Сохранность XF45 NGC
Цена
4320 $
Цена в валюте аукциона 4320 USD
Великобритания 1 гинея 1708 "Второй тип портрета" на аукционе Spink - September 28, 2023
Продавец Spink
Дата 28 сентября 2023
Сохранность VF35 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1708 "Второй тип портрета" на аукционе Spink - September 28, 2023
Продавец Spink
Дата 28 сентября 2023
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1708 "Второй тип портрета" на аукционе CNG - September 20, 2023
Продавец CNG
Дата 20 сентября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1708 "Второй тип портрета" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF35 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1708 "Второй тип портрета" на аукционе SINCONA - May 16, 2022
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2022
Сохранность VF25 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1708 "Второй тип портрета" на аукционе GINZA - November 21, 2020
Продавец GINZA
Дата 21 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1708 "Второй тип портрета" на аукционе Bruun Rasmussen - November 6, 2018
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 6 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1708 "Второй тип портрета" на аукционе Spink - March 22, 2016
Продавец Spink
Дата 22 марта 2016
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1708 "Второй тип портрета" на аукционе Spink - November 26, 2009
Продавец Spink
Дата 26 ноября 2009
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1708 "Второй тип портрета" на аукционе UBS - January 22, 2008
Продавец UBS
Дата 22 января 2008
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 гинея 1708 "Второй тип портрета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 458
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Анны Монеты Великобритании 1708 года Все британские монеты британские золотые монеты британские монеты номиналом 1 гинея Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 янв. 2025
Top lot
Top lot
Numismatica Ferrarese
Аукцион 27 дек. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 28 дек. 2024
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть