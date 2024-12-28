1 шиллинг 1712 года "Четвёртый тип портрета". Розы и перья в углах (Великобритания, Анна)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1712 года "Четвёртый тип портрета". Розы и перья в углах. Это серебряная монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 69 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 1800 USD. Торги состоялись 13 октября 2021.

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