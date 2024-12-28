Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 шиллинг 1712 года "Четвёртый тип портрета". Розы и перья в углах (Великобритания, Анна)
Разновидность: Розы и перья в углах
Фотография: NOONANS
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 6,02 гр
- Чистого серебра (0,179 oz) 5,5685 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Анна
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1712
- Правитель Анна (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (42)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1712 года "Четвёртый тип портрета". Розы и перья в углах. Это серебряная монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 69 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 1800 USD. Торги состоялись 13 октября 2021.
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Сохранность (слабы)
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Продавец TimeLine Auctions
Дата 9 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Sovereign Rarities
Дата 25 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
******
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