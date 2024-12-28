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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 шиллинг 1712 года "Четвёртый тип портрета". Розы и перья в углах (Великобритания, Анна)

Разновидность: Розы и перья в углах

Аверс монеты - 1 шиллинг 1712 года "Четвёртый тип портрета" Розы и перья в углах - цена серебряной монеты - Великобритания, Анна Реверс монеты - 1 шиллинг 1712 года "Четвёртый тип портрета" Розы и перья в углах - цена серебряной монеты - Великобритания, Анна

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 6,02 гр
  • Чистого серебра (0,179 oz) 5,5685 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Анна
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1712
  • Правитель Анна (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (42)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1712 года "Четвёртый тип портрета". Розы и перья в углах. Это серебряная монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 69 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 1800 USD. Торги состоялись 13 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • TimeLine Auctions (1)
  • UBS (1)
  • Westfälische (1)
Великобритания 1 шиллинг 1712 "Четвёртый тип портрета" на аукционе London Coins - December 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 декабря 2024
Сохранность VF
Цена
140 $
Цена в валюте аукциона 110 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1712 "Четвёртый тип портрета" на аукционе Spink - September 10, 2024
Продавец Spink
Дата 10 сентября 2024
Сохранность VF
Цена
915 $
Цена в валюте аукциона 700 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1712 "Четвёртый тип портрета" на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1712 "Четвёртый тип портрета" на аукционе Heritage Eur - May 17, 2024
Продавец Heritage Eur
Дата 17 мая 2024
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1712 "Четвёртый тип портрета" на аукционе NOONANS - April 16, 2024
Продавец NOONANS
Дата 16 апреля 2024
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1712 "Четвёртый тип портрета" на аукционе St James’s - February 3, 2024
Продавец St James’s
Дата 3 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1712 "Четвёртый тип портрета" на аукционе London Coins - December 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2023
Сохранность VG
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1712 "Четвёртый тип портрета" на аукционе Spink - September 6, 2022
Продавец Spink
Дата 6 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1712 "Четвёртый тип портрета" на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1712 "Четвёртый тип портрета" на аукционе NOONANS - June 15, 2022
Продавец NOONANS
Дата 15 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1712 "Четвёртый тип портрета" на аукционе CNG - October 13, 2021
Продавец CNG
Дата 13 октября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1712 "Четвёртый тип портрета" на аукционе Spink - July 7, 2021
Продавец Spink
Дата 7 июля 2021
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1712 "Четвёртый тип портрета" на аукционе DNW - July 8, 2020
Продавец DNW
Дата 8 июля 2020
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1712 "Четвёртый тип портрета" на аукционе DNW - January 29, 2020
Продавец DNW
Дата 29 января 2020
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1712 "Четвёртый тип портрета" на аукционе DNW - January 23, 2020
Продавец DNW
Дата 23 января 2020
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1712 "Четвёртый тип портрета" на аукционе TimeLine Auctions - September 9, 2019
Продавец TimeLine Auctions
Дата 9 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1712 "Четвёртый тип портрета" на аукционе DNW - November 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1712 "Четвёртый тип портрета" на аукционе Spink - October 30, 2018
Продавец Spink
Дата 30 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1712 "Четвёртый тип портрета" на аукционе Sovereign Rarities - September 25, 2018
Продавец Sovereign Rarities
Дата 25 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1712 "Четвёртый тип портрета" на аукционе Sovereign Rarities - September 25, 2018
Продавец Sovereign Rarities
Дата 25 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1712 "Четвёртый тип портрета" на аукционе Davissons Ltd. - February 21, 2018
Продавец Davissons Ltd.
Дата 21 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

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