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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Монеты Великобритании 1712 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
1 гинея 1712 Третий тип портрета
Средняя цена 3900 $
Продажи
0 38
Аверс
Реверс
1/2 гинеи 1712 После объединения
Средняя цена 2000 $
Продажи
0 11

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1712 Розы и перья в углах
Средняя цена 220 $
Продажи
0 82
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1712 Четвёртый тип портрета Розы и перья в углах
Средняя цена 300 $
Продажи
0 42
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