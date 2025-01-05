Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 гинея 1712 года "Третий тип портрета" (Великобритания, Анна)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 8,38 гр
- Чистого золота (0,2471 oz) 7,6845 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Анна
- Номинал 1 гинея
- Год 1712
- Правитель Анна (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (38)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1712 года "Третий тип портрета". Это золотая монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 33141 проданному на аукционе Heritage Auctions за 21600 USD. Торги состоялись 5 ноября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 2 ноября 2024
Сохранность VF35 NGC
Цена
1500 $
Цена в валюте аукциона 1500 USD
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность VF35 NGC
Цена
2520 $
Цена в валюте аукциона 2520 USD
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 29 июля 2022
Сохранность F
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность VF35 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 6 ноября 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 23 ноября 2018
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 2 июня 2018
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 21 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 3 августа 2017
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
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Где продать?
Для продажи 1 гинея 1712 "Третий тип портрета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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