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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 гинея 1712 года "Третий тип портрета" (Великобритания, Анна)

Аверс монеты - 1 гинея 1712 года "Третий тип портрета" - цена золотой монеты - Великобритания, Анна Реверс монеты - 1 гинея 1712 года "Третий тип портрета" - цена золотой монеты - Великобритания, Анна

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,38 гр
  • Чистого золота (0,2471 oz) 7,6845 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Анна
  • Номинал 1 гинея
  • Год 1712
  • Правитель Анна (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (38)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1712 года "Третий тип портрета". Это золотая монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 33141 проданному на аукционе Heritage Auctions за 21600 USD. Торги состоялись 5 ноября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 гинея 1712 "Третий тип портрета" на аукционе Heritage - November 2, 2024
Продавец Heritage
Дата 2 ноября 2024
Сохранность VF35 NGC
Цена
1500 $
Цена в валюте аукциона 1500 USD
Великобритания 1 гинея 1712 "Третий тип портрета" на аукционе Heritage - August 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность VF35 NGC
Цена
2520 $
Цена в валюте аукциона 2520 USD
Великобритания 1 гинея 1712 "Третий тип портрета" на аукционе Status International - June 9, 2023
Продавец Status International
Дата 9 июня 2023
Сохранность F
Цена
Великобритания 1 гинея 1712 "Третий тип портрета" на аукционе London Coins - March 5, 2023
Продавец London Coins
Дата 5 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1712 "Третий тип портрета" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1712 "Третий тип портрета" на аукционе Spink - October 7, 2022
Великобритания 1 гинея 1712 "Третий тип портрета" на аукционе Spink - October 7, 2022
Продавец Spink
Дата 7 октября 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1712 "Третий тип портрета" на аукционе Spink - October 7, 2022
Великобритания 1 гинея 1712 "Третий тип портрета" на аукционе Spink - October 7, 2022
Продавец Spink
Дата 7 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1712 "Третий тип портрета" на аукционе Spink - September 6, 2022
Продавец Spink
Дата 6 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1712 "Третий тип портрета" на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - July 29, 2022
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 29 июля 2022
Сохранность F
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1712 "Третий тип портрета" на аукционе SINCONA - May 16, 2022
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1712 "Третий тип портрета" на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1712 "Третий тип портрета" на аукционе Heritage - November 6, 2020
Великобритания 1 гинея 1712 "Третий тип портрета" на аукционе Heritage - November 6, 2020
Продавец Heritage
Дата 6 ноября 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1712 "Третий тип портрета" на аукционе Hess Divo - May 28, 2019
Продавец Hess Divo
Дата 28 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1712 "Третий тип портрета" на аукционе Spink - January 11, 2019
Продавец Spink
Дата 11 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1712 "Третий тип портрета" на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - November 23, 2018
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 23 ноября 2018
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 гинея 1712 "Третий тип портрета" на аукционе Heritage - September 11, 2018
Великобритания 1 гинея 1712 "Третий тип портрета" на аукционе Heritage - September 11, 2018
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1712 "Третий тип портрета" на аукционе Baldwin's of St. James's - June 2, 2018
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 2 июня 2018
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1712 "Третий тип портрета" на аукционе DNW - December 14, 2017
Продавец DNW
Дата 14 декабря 2017
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1712 "Третий тип портрета" на аукционе Baldwin's of St. James's - September 21, 2017
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 21 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1712 "Третий тип портрета" на аукционе Heritage - August 3, 2017
Великобритания 1 гинея 1712 "Третий тип портрета" на аукционе Heritage - August 3, 2017
Продавец Heritage
Дата 3 августа 2017
Сохранность AU50 NGC
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1712 "Третий тип портрета" на аукционе Baldwin's of St. James's - November 30, 2016
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 30 ноября 2016
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 гинея 1712 "Третий тип портрета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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