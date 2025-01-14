Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1/2 гинеи 1712 года "После объединения" (Великобритания, Анна)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 4,19 гр
- Чистого золота (0,1235 oz) 3,8422 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Анна
- Номинал 1/2 гинеи
- Год 1712
- Правитель Анна (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1712 года "После объединения". Это золотая монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 1115 проданному на аукционе The New York Sale за 4200 USD. Торги состоялись 10 января 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
1888 $
Цена в валюте аукциона 1500 GBP
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 25 августа 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Spink
Дата 22 сентября 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец New York Sale
Дата 10 января 2018
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Где продать?
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