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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 гинеи 1712 года "После объединения" (Великобритания, Анна)

Аверс монеты - 1/2 гинеи 1712 года "После объединения" - цена золотой монеты - Великобритания, Анна Реверс монеты - 1/2 гинеи 1712 года "После объединения" - цена золотой монеты - Великобритания, Анна

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 4,19 гр
  • Чистого золота (0,1235 oz) 3,8422 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Анна
  • Номинал 1/2 гинеи
  • Год 1712
  • Правитель Анна (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1712 года "После объединения". Это золотая монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 1115 проданному на аукционе The New York Sale за 4200 USD. Торги состоялись 10 января 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 гинеи 1712 "После объединения" на аукционе NOONANS - February 7, 2024
Продавец NOONANS
Дата 7 февраля 2024
Сохранность F
Цена
429 $
Цена в валюте аукциона 340 GBP
Великобритания 1/2 гинеи 1712 "После объединения" на аукционе London Coins - September 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
1888 $
Цена в валюте аукциона 1500 GBP
Великобритания 1/2 гинеи 1712 "После объединения" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1712 "После объединения" на аукционе Stack's - August 25, 2022
Великобритания 1/2 гинеи 1712 "После объединения" на аукционе Stack's - August 25, 2022
Продавец Stack's
Дата 25 августа 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1712 "После объединения" на аукционе St James’s - December 8, 2021
Продавец St James’s
Дата 8 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1712 "После объединения" на аукционе Spink - September 22, 2021
Великобритания 1/2 гинеи 1712 "После объединения" на аукционе Spink - September 22, 2021
Продавец Spink
Дата 22 сентября 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1712 "После объединения" на аукционе New York Sale - January 10, 2018
Продавец New York Sale
Дата 10 января 2018
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1712 "После объединения" на аукционе Heritage - May 30, 2008
Великобритания 1/2 гинеи 1712 "После объединения" на аукционе Heritage - May 30, 2008
Продавец Heritage
Дата 30 мая 2008
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1712 "После объединения" на аукционе Künker - June 21, 2005
Продавец Künker
Дата 21 июня 2005
Сохранность AU
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1712 "После объединения" на аукционе Stack's - December 15, 2004
Великобритания 1/2 гинеи 1712 "После объединения" на аукционе Stack's - December 15, 2004
Продавец Stack's
Дата 15 декабря 2004
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1712 "После объединения" на аукционе Spink - November 12, 2003
Продавец Spink
Дата 12 ноября 2003
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1/2 гинеи 1712 "После объединения" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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