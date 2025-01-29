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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 шиллинг 1707 года "Второй тип портрета". Розы и перья в углах. До объединения (Великобритания, Анна)

Разновидность: Розы и перья в углах. До объединения

Аверс монеты - 1 шиллинг 1707 года "Второй тип портрета" Розы и перья в углах До объединения - цена серебряной монеты - Великобритания, Анна Реверс монеты - 1 шиллинг 1707 года "Второй тип портрета" Розы и перья в углах До объединения - цена серебряной монеты - Великобритания, Анна

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Анна
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1707
  • Правитель Анна (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1707 года "Второй тип портрета". Розы и перья в углах. До объединения. Это серебряная монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 745 проданному на аукционе Spink UK за 600 GBP. Торги состоялись 25 июня 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Sovereign Rarities (1)
  • Spink (5)
Великобритания 1 шиллинг 1707 "Второй тип портрета" на аукционе Spink - December 17, 2024
Продавец Spink
Дата 17 декабря 2024
Сохранность XF
Цена
698 $
Цена в валюте аукциона 550 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1707 "Второй тип портрета" на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность VF
Цена
218 $
Цена в валюте аукциона 170 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1707 "Второй тип портрета" на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1707 "Второй тип портрета" на аукционе CNG - October 13, 2021
Продавец CNG
Дата 13 октября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1707 "Второй тип портрета" на аукционе Spink - July 7, 2021
Продавец Spink
Дата 7 июля 2021
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1707 "Второй тип портрета" на аукционе Heritage Eur - November 20, 2020
Продавец Heritage Eur
Дата 20 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1707 "Второй тип портрета" на аукционе Spink - December 10, 2019
Продавец Spink
Дата 10 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1707 "Второй тип портрета" на аукционе Sovereign Rarities - September 25, 2018
Продавец Sovereign Rarities
Дата 25 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1707 "Второй тип портрета" на аукционе London Coins - September 6, 2015
Продавец London Coins
Дата 6 сентября 2015
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1707 "Второй тип портрета" на аукционе DNW - March 18, 2015
Продавец DNW
Дата 18 марта 2015
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1707 "Второй тип портрета" на аукционе Spink - June 25, 2014
Продавец Spink
Дата 25 июня 2014
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1707 "Второй тип портрета" на аукционе Jean ELSEN - June 14, 2014
Продавец Jean ELSEN
Дата 14 июня 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1707 "Второй тип портрета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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