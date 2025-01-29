Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 шиллинг 1707 года "Второй тип портрета". Розы и перья в углах. До объединения (Великобритания, Анна)
Разновидность: Розы и перья в углах. До объединения
Фотография: NOONANS
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Анна
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1707
- Правитель Анна (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1707 года "Второй тип портрета". Розы и перья в углах. До объединения. Это серебряная монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 745 проданному на аукционе Spink UK за 600 GBP. Торги состоялись 25 июня 2014.
Сохранность
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Продавец Sovereign Rarities
Дата 25 сентября 2018
Сохранность VF
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