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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 шиллинг 1713 года "Четвёртый тип портрета". Розы и перья в углах (Великобритания, Анна)

Разновидность: Розы и перья в углах

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Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 6,02 гр
  • Чистого серебра (0,179 oz) 5,5685 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Анна
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1713
  • Правитель Анна (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (30)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1713 года "Четвёртый тип портрета". Розы и перья в углах. Это серебряная монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 34613 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5520 USD. Торги состоялись 15 августа 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 шиллинг 1713 "Четвёртый тип портрета" на аукционе Heritage - August 17, 2024
Продавец Heritage
Дата 17 августа 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
5520 $
Цена в валюте аукциона 5520 USD
Великобритания 1 шиллинг 1713 "Четвёртый тип портрета" на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность VF
Цена
463 $
Цена в валюте аукциона 360 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1713 "Четвёртый тип портрета" на аукционе London Coins - December 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2023
Сохранность VG
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1713 "Четвёртый тип портрета" на аукционе VL Nummus - September 17, 2023
Продавец VL Nummus
Дата 17 сентября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1713 "Четвёртый тип портрета" на аукционе London Coins - June 4, 2023
Продавец London Coins
Дата 4 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1713 "Четвёртый тип портрета" на аукционе London Coins - December 4, 2022
Продавец London Coins
Дата 4 декабря 2022
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1713 "Четвёртый тип портрета" на аукционе Spink - September 6, 2022
Продавец Spink
Дата 6 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1713 "Четвёртый тип портрета" на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1713 "Четвёртый тип портрета" на аукционе DNW - April 12, 2022
Продавец DNW
Дата 12 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1713 "Четвёртый тип портрета" на аукционе London Coins - December 5, 2021
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2021
Сохранность F
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1713 "Четвёртый тип портрета" на аукционе Spink - July 7, 2021
Продавец Spink
Дата 7 июля 2021
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1713 "Четвёртый тип портрета" на аукционе Schulman - June 12, 2020
Продавец Schulman
Дата 12 июня 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1713 "Четвёртый тип портрета" на аукционе WAG - March 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 марта 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1713 "Четвёртый тип портрета" на аукционе Baldwin's of St. James's - November 22, 2018
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 22 ноября 2018
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1713 "Четвёртый тип портрета" на аукционе Spink - October 30, 2018
Продавец Spink
Дата 30 октября 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1713 "Четвёртый тип портрета" на аукционе Stack's - October 17, 2018
Великобритания 1 шиллинг 1713 "Четвёртый тип портрета" на аукционе Stack's - October 17, 2018
Продавец Stack's
Дата 17 октября 2018
Сохранность AU50 NGC
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1713 "Четвёртый тип портрета" на аукционе Davissons Ltd. - February 21, 2018
Продавец Davissons Ltd.
Дата 21 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1713 "Четвёртый тип портрета" на аукционе London Coins - September 3, 2017
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2017
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1713 "Четвёртый тип портрета" на аукционе London Coins - June 4, 2017
Продавец London Coins
Дата 4 июня 2017
Сохранность F
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1713 "Четвёртый тип портрета" на аукционе London Coins - March 5, 2017
Продавец London Coins
Дата 5 марта 2017
Сохранность F
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1713 "Четвёртый тип портрета" на аукционе London Coins - September 4, 2016
Продавец London Coins
Дата 4 сентября 2016
Сохранность F
Цена
******
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Где продать?

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