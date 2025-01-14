Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 шиллинг 1713 года "Четвёртый тип портрета". Розы и перья в углах (Великобритания, Анна)
Разновидность: Розы и перья в углах
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 6,02 гр
- Чистого серебра (0,179 oz) 5,5685 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Анна
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1713
- Правитель Анна (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (30)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1713 года "Четвёртый тип портрета". Розы и перья в углах. Это серебряная монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 34613 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5520 USD. Торги состоялись 15 августа 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 17 августа 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
5520 $
Цена в валюте аукциона 5520 USD
Продавец VL Nummus
Дата 17 сентября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 22 ноября 2018
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 17 октября 2018
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Davissons Ltd.
Дата 21 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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