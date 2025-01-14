Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 шиллинг 1705 года "Второй тип портрета" (Великобритания, Анна)
Фотография: Downies
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Анна
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1705
- Правитель Анна (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1705 года "Второй тип портрета". Это серебряная монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 309 проданному на аукционе Spink UK за 4000 USD. Торги состоялись 17 января 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- CNG (1)
- DNW (1)
- Downies (1)
- Künker (1)
- London Coins (2)
- Morton & Eden (1)
- NOONANS (2)
- Spink (4)
Где продать?
Для продажи 1 шиллинг 1705 "Второй тип портрета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск