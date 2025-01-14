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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 шиллинг 1705 года "Второй тип портрета" (Великобритания, Анна)

Аверс монеты - 1 шиллинг 1705 года "Второй тип портрета" - цена серебряной монеты - Великобритания, Анна Реверс монеты - 1 шиллинг 1705 года "Второй тип портрета" - цена серебряной монеты - Великобритания, Анна

Фотография: Downies

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Анна
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1705
  • Правитель Анна (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1705 года "Второй тип портрета". Это серебряная монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 309 проданному на аукционе Spink UK за 4000 USD. Торги состоялись 17 января 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 шиллинг 1705 "Второй тип портрета" на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность F
Цена
488 $
Цена в валюте аукциона 380 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1705 "Второй тип портрета" на аукционе Morton & Eden - July 20, 2023
Продавец Morton & Eden
Дата 20 июля 2023
Сохранность F
Цена
142 $
Цена в валюте аукциона 110 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1705 "Второй тип портрета" на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1705 "Второй тип портрета" на аукционе NOONANS - May 24, 2022
Продавец NOONANS
Дата 24 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1705 "Второй тип портрета" на аукционе CNG - October 13, 2021
Продавец CNG
Дата 13 октября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1705 "Второй тип портрета" на аукционе DNW - September 8, 2021
Продавец DNW
Дата 8 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1705 "Второй тип портрета" на аукционе Spink - July 7, 2021
Продавец Spink
Дата 7 июля 2021
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1705 "Второй тип портрета" на аукционе London Coins - June 6, 2021
Продавец London Coins
Дата 6 июня 2021
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1705 "Второй тип портрета" на аукционе Spink - January 17, 2021
Великобритания 1 шиллинг 1705 "Второй тип портрета" на аукционе Spink - January 17, 2021
Продавец Spink
Дата 17 января 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1705 "Второй тип портрета" на аукционе London Coins - September 2, 2018
Продавец London Coins
Дата 2 сентября 2018
Сохранность F
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1705 "Второй тип портрета" на аукционе Downies - March 17, 2017
Продавец Downies
Дата 17 марта 2017
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1705 "Второй тип портрета" на аукционе Künker - October 8, 2014
Продавец Künker
Дата 8 октября 2014
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1705 "Второй тип портрета" на аукционе Spink - September 24, 2008
Продавец Spink
Дата 24 сентября 2008
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1705 "Второй тип портрета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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