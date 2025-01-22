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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Монеты Великобритании 1705 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 гиней 1705 До объединения
Средняя цена 130000 $
Продажи
2 22
Аверс
Реверс
1 гинея 1705 Первый тип портрета
Средняя цена 10000 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
1/2 гинеи 1705 До объединения
Средняя цена 5300 $
Продажи
0 9

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 крона 1705 Первый тип портрета Перья в углах
Средняя цена 10000 $
Продажи
0 27
Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1705 Перья в углах
Средняя цена 1000 $
Продажи
0 27
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1705 Второй тип портрета
Средняя цена 960 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1705 Второй тип портрета Перья в углах
Средняя цена 510 $
Продажи
0 43
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1705 Второй тип портрета Розы и перья в углах
Средняя цена 370 $
Продажи
0 28
Аверс
Реверс
6 пенсов 1705 Старый тип щитов
Средняя цена 460 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
6 пенсов 1705 Старый тип щитов. Перья в углах
Средняя цена 440 $
Продажи
0 27
Аверс
Реверс
6 пенсов 1705 Новый тип щитов. Перья в углах
Средняя цена 450 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
6 пенсов 1705 Новый тип щитов. Розы и перья в углах
Средняя цена 340 $
Продажи
0 26
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1705
Средняя цена 130 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
3 пенса 1705
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 пенса 1705
Средняя цена 140 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
Пенни 1705
Средняя цена 110 $
Продажи
0 1
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