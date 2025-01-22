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Великобритания
1705
Великобритания
Период:
1660-1837
1660-1837
Карл II
1660-1685
Яков II
1685-1688
Вильгельм III и Мария II
1689-1694
Вильгельм III
1694-1702
Анна
1702-1714
Георг I
1714-1727
Георг II
1727-1760
Георг IV
1820-1830
Вильгельм IV
1830-1837
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Великобритания
1705
Монеты Великобритании 1705 года
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Золотые монеты
5 гиней 1705 До объединения
Средняя цена
130000 $
Продажи
2
22
1 гинея 1705 Первый тип портрета
Средняя цена
10000 $
Продажи
0
7
1/2 гинеи 1705 До объединения
Средняя цена
5300 $
Продажи
0
9
Серебряные монеты
1 крона 1705 Первый тип портрета
Перья в углах
Средняя цена
10000 $
Продажи
0
27
1/2 кроны (Полукрона) 1705
Перья в углах
Средняя цена
1000 $
Продажи
0
27
1 шиллинг 1705 Второй тип портрета
Средняя цена
960 $
Продажи
0
13
1 шиллинг 1705 Второй тип портрета
Перья в углах
Средняя цена
510 $
Продажи
0
43
1 шиллинг 1705 Второй тип портрета
Розы и перья в углах
Средняя цена
370 $
Продажи
0
28
6 пенсов 1705
Старый тип щитов
Средняя цена
460 $
Продажи
0
11
6 пенсов 1705
Старый тип щитов. Перья в углах
Средняя цена
440 $
Продажи
0
27
6 пенсов 1705
Новый тип щитов. Перья в углах
Средняя цена
450 $
Продажи
0
17
6 пенсов 1705
Новый тип щитов. Розы и перья в углах
Средняя цена
340 $
Продажи
0
26
4 пенса (1 Грот) 1705
Средняя цена
130 $
Продажи
0
3
3 пенса 1705
Средняя цена
—
Продажи
0
0
2 пенса 1705
Средняя цена
140 $
Продажи
0
7
Пенни 1705
Средняя цена
110 $
Продажи
0
1
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Великобритания
Период
1660-1837
Категория
Зактрыть
???
Великобритания
Период
1660-1837
Карл II
1660-1685
Яков II
1685-1688
Вильгельм III и Мария II
1689-1694
Вильгельм III
1694-1702
Анна
1702-1714
Георг I
1714-1727
Георг II
1727-1760
Георг IV
1820-1830
Вильгельм IV
1830-1837
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