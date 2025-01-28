Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
4 пенса (1 Грот) 1705 года (Великобритания, Анна)
Фотография: Dix Noonan Webb
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 2 гр
- Чистого серебра (0,0595 oz) 1,85 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Анна
- Номинал 4 пенса (1 Грот)
- Год 1705
- Правитель Анна (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) 1705 года. Это серебряная монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 1413 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 170 GBP. Торги состоялись 13 сентября 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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