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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

4 пенса (1 Грот) 1705 года (Великобритания, Анна)

Аверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1705 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Анна Реверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1705 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Анна

Фотография: Dix Noonan Webb

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 2 гр
  • Чистого серебра (0,0595 oz) 1,85 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Анна
  • Номинал 4 пенса (1 Грот)
  • Год 1705
  • Правитель Анна (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) 1705 года. Это серебряная монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 1413 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 170 GBP. Торги состоялись 13 сентября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1705 на аукционе DNW - February 2, 2022
Продавец DNW
Дата 2 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
135 $
Цена в валюте аукциона 100 GBP
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1705 на аукционе Goldberg - February 3, 2016
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1705 на аукционе Goldberg - February 3, 2016
Продавец Goldberg
Дата 3 февраля 2016
Сохранность VF35 NGC
Цена
118 $
Цена в валюте аукциона 118 USD
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1705 на аукционе Heritage - May 29, 2014
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1705 на аукционе Heritage - May 29, 2014
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2014
Сохранность XF40 NGC
Цена
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