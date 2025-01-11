Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
6 пенсов 1705 года. Старый тип щитов. Перья в углах (Великобритания, Анна)
Разновидность: Старый тип щитов. Перья в углах
Фотография: Numismatica Ars Classica
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 3 гр
- Чистого серебра (0,0892 oz) 2,775 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Анна
- Номинал 6 пенсов
- Год 1705
- Правитель Анна (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (27) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1705 года. Старый тип щитов. Перья в углах. Это серебряная монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 1361 проданному на аукционе Numismatica Ars Classica за 3000 CHF. Торги состоялись 8 мая 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Baldwin's of St. James's (2)
- CNG (1)
- DNW (3)
- Heritage (1)
- London Coins (6)
- Morton & Eden (2)
- Numismatica Ars Classica (1)
- Sovereign Rarities (1)
- Spink (10)
Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 8 мая 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
3302 $
Цена в валюте аукциона 3000 CHF
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS63 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Morton & Eden
Дата 26 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец London Coins
Дата 31 августа 2019
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Sovereign Rarities
Дата 25 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
12
Где продать?
Для продажи 6 пенсов 1705 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск