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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

6 пенсов 1705 года. Старый тип щитов. Перья в углах (Великобритания, Анна)

Разновидность: Старый тип щитов. Перья в углах

Аверс монеты - 6 пенсов 1705 года Старый тип щитов Перья в углах - цена серебряной монеты - Великобритания, Анна Реверс монеты - 6 пенсов 1705 года Старый тип щитов Перья в углах - цена серебряной монеты - Великобритания, Анна

Фотография: Numismatica Ars Classica

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 3 гр
  • Чистого серебра (0,0892 oz) 2,775 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Анна
  • Номинал 6 пенсов
  • Год 1705
  • Правитель Анна (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (27) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1705 года. Старый тип щитов. Перья в углах. Это серебряная монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 1361 проданному на аукционе Numismatica Ars Classica за 3000 CHF. Торги состоялись 8 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 6 пенсов 1705 на аукционе Spink - December 17, 2024
Продавец Spink
Дата 17 декабря 2024
Сохранность VF
Цена
190 $
Цена в валюте аукциона 150 GBP
Великобритания 6 пенсов 1705 на аукционе Numismatica Ars Classica - May 8, 2024
Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 8 мая 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
3302 $
Цена в валюте аукциона 3000 CHF
Великобритания 6 пенсов 1705 на аукционе Morton & Eden - July 20, 2023
Продавец Morton & Eden
Дата 20 июля 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1705 на аукционе Heritage - August 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1705 на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1705 на аукционе DNW - April 12, 2022
Продавец DNW
Дата 12 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1705 на аукционе Morton & Eden - November 26, 2021
Продавец Morton & Eden
Дата 26 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1705 на аукционе CNG - October 13, 2021
Продавец CNG
Дата 13 октября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1705 на аукционе Spink - January 12, 2021
Продавец Spink
Дата 12 января 2021
Сохранность F
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1705 на аукционе London Coins - December 6, 2020
Продавец London Coins
Дата 6 декабря 2020
Сохранность F
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1705 на аукционе London Coins - August 31, 2019
Продавец London Coins
Дата 31 августа 2019
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1705 на аукционе Spink - March 27, 2019
Продавец Spink
Дата 27 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1705 на аукционе London Coins - December 3, 2018
Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1705 на аукционе DNW - November 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1705 на аукционе Spink - October 30, 2018
Продавец Spink
Дата 30 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1705 на аукционе Sovereign Rarities - September 25, 2018
Продавец Sovereign Rarities
Дата 25 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1705 на аукционе Spink - January 14, 2018
Продавец Spink
Дата 14 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1705 на аукционе DNW - September 15, 2017
Продавец DNW
Дата 15 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1705 на аукционе Baldwin's of St. James's - June 27, 2016
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 июня 2016
Сохранность MS62 PCGS
Цена
Великобритания 6 пенсов 1705 на аукционе London Coins - June 5, 2016
Продавец London Coins
Дата 5 июня 2016
Сохранность F
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1705 на аукционе Spink - December 2, 2015
Продавец Spink
Дата 2 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 6 пенсов 1705 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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