Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1/2 кроны (Полукрона) 1705 года. Перья в углах (Великобритания, Анна)
Разновидность: Перья в углах
Фотография: NOONANS
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 15,05 гр
- Чистого серебра (0,4476 oz) 13,9213 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Анна
- Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
- Год 1705
- Правитель Анна (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1705 года. Перья в углах. Это серебряная монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 154 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 2600 GBP. Торги состоялись 27 сентября 2011.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Status International
Дата 23 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 25 февраля 2021
Сохранность VF30 ANACS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 3 декабря 2020
Сохранность VF25 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 октября 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Morton & Eden
Дата 28 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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