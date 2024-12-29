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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 кроны (Полукрона) 1705 года. Перья в углах (Великобритания, Анна)

Разновидность: Перья в углах

Аверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1705 года Перья в углах - цена серебряной монеты - Великобритания, Анна Реверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1705 года Перья в углах - цена серебряной монеты - Великобритания, Анна

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 15,05 гр
  • Чистого серебра (0,4476 oz) 13,9213 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Анна
  • Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
  • Год 1705
  • Правитель Анна (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1705 года. Перья в углах. Это серебряная монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 154 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 2600 GBP. Торги состоялись 27 сентября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1705 на аукционе London Coins - December 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 декабря 2024
Сохранность F
Цена
255 $
Цена в валюте аукциона 200 GBP
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1705 на аукционе NOONANS - February 7, 2024
Продавец NOONANS
Дата 7 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
1008 $
Цена в валюте аукциона 800 GBP
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1705 на аукционе Morton & Eden - July 20, 2023
Продавец Morton & Eden
Дата 20 июля 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1705 на аукционе Spink - July 5, 2022
Продавец Spink
Дата 5 июля 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1705 на аукционе Status International - June 23, 2022
Продавец Status International
Дата 23 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1705 на аукционе Spink - March 22, 2022
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1705 на аукционе Spink - March 22, 2022
Продавец Spink
Дата 22 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1705 на аукционе Spink - January 28, 2022
Продавец Spink
Дата 28 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1705 на аукционе Stack's - February 25, 2021
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1705 на аукционе Stack's - February 25, 2021
Продавец Stack's
Дата 25 февраля 2021
Сохранность VF30 ANACS
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1705 на аукционе Stack's - January 18, 2021
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1705 на аукционе Stack's - January 18, 2021
Продавец Stack's
Дата 18 января 2021
Сохранность VF30 ANACS
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1705 на аукционе Heritage - December 3, 2020
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1705 на аукционе Heritage - December 3, 2020
Продавец Heritage
Дата 3 декабря 2020
Сохранность VF25 NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1705 на аукционе Heritage - October 29, 2020
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1705 на аукционе Heritage - October 29, 2020
Продавец Heritage
Дата 29 октября 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1705 на аукционе Morton & Eden - November 28, 2019
Продавец Morton & Eden
Дата 28 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1705 на аукционе Spink - September 24, 2019
Продавец Spink
Дата 24 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1705 на аукционе Heritage - April 29, 2019
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1705 на аукционе Heritage - April 29, 2019
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность AU58 PCGS
Цена
******
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1705 на аукционе DNW - March 21, 2019
Продавец DNW
Дата 21 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1705 на аукционе DNW - November 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1705 на аукционе Spink - October 30, 2018
Продавец Spink
Дата 30 октября 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1705 на аукционе Heritage - April 23, 2018
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1705 на аукционе Heritage - April 23, 2018
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность AU58 PCGS
Цена
******
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1705 на аукционе Spink - January 14, 2018
Продавец Spink
Дата 14 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1705 на аукционе Goldberg - June 8, 2016
Продавец Goldberg
Дата 8 июня 2016
Сохранность VF25 NGC
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1705 на аукционе London Coins - March 1, 2015
Продавец London Coins
Дата 1 марта 2015
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1/2 кроны (Полукрона) 1705 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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