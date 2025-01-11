Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
5 гиней 1705 года "До объединения" (Великобритания, Анна)
Фотография: Numismatica Genevensis SA
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 41,93 гр
- Чистого золота (1,2362 oz) 38,4498 гр
- Диаметр 37 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Анна
- Номинал 5 гиней
- Год 1705
- Правитель Анна (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 5 гиней 1705 года "До объединения". Это золотая монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 33142 проданному на аукционе Heritage Auctions за 312000 USD. Торги состоялись 5 ноября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 10 декабря 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
73978 $
Цена в валюте аукциона 65000 CHF
Продавец Auction World
Дата 28 января 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 9 января 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 6 ноября 2020
Сохранность MS61 NGC, PCGS
Цена
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Продавец Spink
Дата 15 сентября 2020
Сохранность MS62 PL NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 15 августа 2019
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2018
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 27 мая 2009
Сохранность AU58 PL NGC
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 16 сентября 2008
Сохранность AU55 NGC
Цена
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