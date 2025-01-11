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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

5 гиней 1705 года "До объединения" (Великобритания, Анна)

Аверс монеты - 5 гиней 1705 года "До объединения" - цена золотой монеты - Великобритания, Анна Реверс монеты - 5 гиней 1705 года "До объединения" - цена золотой монеты - Великобритания, Анна

Фотография: Numismatica Genevensis SA

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 41,93 гр
  • Чистого золота (1,2362 oz) 38,4498 гр
  • Диаметр 37 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Анна
  • Номинал 5 гиней
  • Год 1705
  • Правитель Анна (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 5 гиней 1705 года "До объединения". Это золотая монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 33142 проданному на аукционе Heritage Auctions за 312000 USD. Торги состоялись 5 ноября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 5 гиней 1705 "До объединения" на аукционе Numismatica Genevensis - December 10, 2024
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 10 декабря 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
73978 $
Цена в валюте аукциона 65000 CHF
Великобритания 5 гиней 1705 "До объединения" на аукционе SINCONA - October 23, 2024
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2024
Сохранность VF
Цена
13864 $
Цена в валюте аукциона 12000 CHF
Великобритания 5 гиней 1705 "До объединения" на аукционе Auction World - January 28, 2024
Продавец Auction World
Дата 28 января 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Великобритания 5 гиней 1705 "До объединения" на аукционе Heritage - January 9, 2023
Продавец Heritage
Дата 9 января 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Великобритания 5 гиней 1705 "До объединения" на аукционе SINCONA - May 16, 2022
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Великобритания 5 гиней 1705 "До объединения" на аукционе Heritage - November 6, 2020
Великобритания 5 гиней 1705 "До объединения" на аукционе Heritage - November 6, 2020
Продавец Heritage
Дата 6 ноября 2020
Сохранность MS61 NGC, PCGS
Цена
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Великобритания 5 гиней 1705 "До объединения" на аукционе Spink - September 15, 2020
Великобритания 5 гиней 1705 "До объединения" на аукционе Spink - September 15, 2020
Продавец Spink
Дата 15 сентября 2020
Сохранность MS62 PL NGC
Цена
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Великобритания 5 гиней 1705 "До объединения" на аукционе Baldwin's of St. James's - January 19, 2020
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 19 января 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
Великобритания 5 гиней 1705 "До объединения" на аукционе Baldwin's of St. James's - September 26, 2019
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 26 сентября 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
Великобритания 5 гиней 1705 "До объединения" на аукционе Heritage - August 15, 2019
Великобритания 5 гиней 1705 "До объединения" на аукционе Heritage - August 15, 2019
Продавец Heritage
Дата 15 августа 2019
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Великобритания 5 гиней 1705 "До объединения" на аукционе DNW - November 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 5 гиней 1705 "До объединения" на аукционе Stack's - August 16, 2018
Великобритания 5 гиней 1705 "До объединения" на аукционе Stack's - August 16, 2018
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2018
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Великобритания 5 гиней 1705 "До объединения" на аукционе CNG - January 10, 2018
Продавец CNG
Дата 10 января 2018
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Великобритания 5 гиней 1705 "До объединения" на аукционе DNW - November 12, 2015
Продавец DNW
Дата 12 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 5 гиней 1705 "До объединения" на аукционе Stack's - January 8, 2012
Великобритания 5 гиней 1705 "До объединения" на аукционе Stack's - January 8, 2012
Продавец Stack's
Дата 8 января 2012
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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Великобритания 5 гиней 1705 "До объединения" на аукционе Goldberg - May 27, 2009
Великобритания 5 гиней 1705 "До объединения" на аукционе Goldberg - May 27, 2009
Продавец Goldberg
Дата 27 мая 2009
Сохранность AU58 PL NGC
Цена
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Великобритания 5 гиней 1705 "До объединения" на аукционе Goldberg - September 16, 2008
Великобритания 5 гиней 1705 "До объединения" на аукционе Goldberg - September 16, 2008
Продавец Goldberg
Дата 16 сентября 2008
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Великобритания 5 гиней 1705 "До объединения" на аукционе Spink - May 5, 2005
Продавец Spink
Дата 5 мая 2005
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 5 гиней 1705 "До объединения" на аукционе Spink - May 15, 2003
Продавец Spink
Дата 15 мая 2003
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 5 гиней 1705 "До объединения" на аукционе UBS - January 26, 1999
Продавец UBS
Дата 26 января 1999
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 5 гиней 1705 "До объединения" на аукционе Heritage - January 13, 2025
Продавец Heritage
Дата 13 января 2025
Сохранность MS61 NGC
К аукциону
Великобритания 5 гиней 1705 "До объединения" на аукционе St James’s - January 15, 2025
Продавец St James’s
Дата 15 января 2025
Сохранность AU55 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 5 гиней 1705 "До объединения" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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