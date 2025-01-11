1 шиллинг 1705 года "Второй тип портрета". Розы и перья в углах (Великобритания, Анна)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1705 года "Второй тип портрета". Розы и перья в углах. Это серебряная монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 419 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 2070 USD. Торги состоялись 23 сентября 2007.

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