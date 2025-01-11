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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 шиллинг 1705 года "Второй тип портрета". Розы и перья в углах (Великобритания, Анна)

Разновидность: Розы и перья в углах

Аверс монеты - 1 шиллинг 1705 года "Второй тип портрета" Розы и перья в углах - цена серебряной монеты - Великобритания, Анна Реверс монеты - 1 шиллинг 1705 года "Второй тип портрета" Розы и перья в углах - цена серебряной монеты - Великобритания, Анна

Фотография: Dix Noonan Webb

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Анна
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1705
  • Правитель Анна (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (28) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1705 года "Второй тип портрета". Розы и перья в углах. Это серебряная монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 419 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 2070 USD. Торги состоялись 23 сентября 2007.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 шиллинг 1705 "Второй тип портрета" на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность F
Цена
167 $
Цена в валюте аукциона 130 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1705 "Второй тип портрета" на аукционе NOONANS - June 27, 2024
Продавец NOONANS
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
353 $
Цена в валюте аукциона 280 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1705 "Второй тип портрета" на аукционе Morton & Eden - June 12, 2024
Продавец Morton & Eden
Дата 12 июня 2024
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1705 "Второй тип портрета" на аукционе Morton & Eden - July 20, 2023
Продавец Morton & Eden
Дата 20 июля 2023
Сохранность F
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1705 "Второй тип портрета" на аукционе CoinsNB - October 15, 2022
Продавец CoinsNB
Дата 15 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1705 "Второй тип портрета" на аукционе London Coins - June 5, 2022
Продавец London Coins
Дата 5 июня 2022
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1705 "Второй тип портрета" на аукционе DNW - April 12, 2022
Продавец DNW
Дата 12 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1705 "Второй тип портрета" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - March 10, 2022
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 10 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1705 "Второй тип портрета" на аукционе London Coins - March 6, 2022
Продавец London Coins
Дата 6 марта 2022
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1705 "Второй тип портрета" на аукционе London Coins - December 5, 2021
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2021
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1705 "Второй тип портрета" на аукционе London Coins - December 5, 2021
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2021
Сохранность F
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1705 "Второй тип портрета" на аукционе Heritage Eur - November 20, 2020
Продавец Heritage Eur
Дата 20 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1705 "Второй тип портрета" на аукционе DNW - November 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1705 "Второй тип портрета" на аукционе Busso Peus - November 9, 2018
Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1705 "Второй тип портрета" на аукционе DNW - September 15, 2017
Продавец DNW
Дата 15 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1705 "Второй тип портрета" на аукционе London Coins - March 5, 2017
Продавец London Coins
Дата 5 марта 2017
Сохранность F
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1705 "Второй тип портрета" на аукционе London Coins - December 5, 2016
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2016
Сохранность F
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1705 "Второй тип портрета" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - September 28, 2016
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 28 сентября 2016
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1705 "Второй тип портрета" на аукционе London Coins - June 5, 2016
Продавец London Coins
Дата 5 июня 2016
Сохранность F
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1705 "Второй тип портрета" на аукционе London Coins - June 5, 2016
Продавец London Coins
Дата 5 июня 2016
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1705 "Второй тип портрета" на аукционе Baldwin's of St. James's - April 19, 2016
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 19 апреля 2016
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1705 "Второй тип портрета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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