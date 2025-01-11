Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 шиллинг 1705 года "Второй тип портрета". Розы и перья в углах (Великобритания, Анна)
Разновидность: Розы и перья в углах
Фотография: Dix Noonan Webb
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Анна
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1705
- Правитель Анна (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (28) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1705 года "Второй тип портрета". Розы и перья в углах. Это серебряная монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 419 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 2070 USD. Торги состоялись 23 сентября 2007.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Baldwin's of St. James's (1)
- Busso Peus (1)
- CoinsNB (1)
- DNW (3)
- Goldberg (2)
- Heritage Eur (1)
- Katz (1)
- London Coins (8)
- Morton & Eden (2)
- NOONANS (2)
- Spink (3)
- Stanley Gibbons Baldwin's (3)
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 10 марта 2022
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 28 сентября 2016
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
12
Где продать?
Для продажи 1 шиллинг 1705 "Второй тип портрета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск