Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
6 пенсов 1705 года. Новый тип щитов. Перья в углах (Великобритания, Анна)
Разновидность: Новый тип щитов. Перья в углах
Фотография: Morton & Eden Ltd
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 3 гр
- Чистого серебра (0,0892 oz) 2,775 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Анна
- Номинал 6 пенсов
- Год 1705
- Правитель Анна (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1705 года. Новый тип щитов. Перья в углах. Это серебряная монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 21115 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2160 USD. Торги состоялись 18 февраля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 18 февраля 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
2160 $
Цена в валюте аукциона 2160 USD
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
231 $
Цена в валюте аукциона 190 GBP
Продавец Sovereign Rarities
Дата 25 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 19 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
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