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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

6 пенсов 1705 года. Новый тип щитов. Перья в углах (Великобритания, Анна)

Разновидность: Новый тип щитов. Перья в углах

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Фотография: Morton & Eden Ltd

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 3 гр
  • Чистого серебра (0,0892 oz) 2,775 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Анна
  • Номинал 6 пенсов
  • Год 1705
  • Правитель Анна (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1705 года. Новый тип щитов. Перья в углах. Это серебряная монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 21115 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2160 USD. Торги состоялись 18 февраля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 6 пенсов 1705 на аукционе Heritage - February 18, 2024
Продавец Heritage
Дата 18 февраля 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
2160 $
Цена в валюте аукциона 2160 USD
Великобритания 6 пенсов 1705 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - October 18, 2023
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
231 $
Цена в валюте аукциона 190 GBP
Великобритания 6 пенсов 1705 на аукционе Morton & Eden - July 20, 2023
Продавец Morton & Eden
Дата 20 июля 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1705 на аукционе London Coins - June 4, 2023
Продавец London Coins
Дата 4 июня 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1705 на аукционе DNW - February 13, 2020
Продавец DNW
Дата 13 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1705 на аукционе Sovereign Rarities - September 25, 2018
Продавец Sovereign Rarities
Дата 25 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1705 на аукционе DNW - December 14, 2017
Продавец DNW
Дата 14 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1705 на аукционе London Coins - September 3, 2017
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1705 на аукционе London Coins - June 4, 2017
Продавец London Coins
Дата 4 июня 2017
Сохранность VF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1705 на аукционе London Coins - June 5, 2016
Продавец London Coins
Дата 5 июня 2016
Сохранность F
Цена
Великобритания 6 пенсов 1705 на аукционе London Coins - June 5, 2016
Продавец London Coins
Дата 5 июня 2016
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1705 на аукционе Baldwin's of St. James's - April 19, 2016
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 19 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1705 на аукционе Spink - June 26, 2008
Продавец Spink
Дата 26 июня 2008
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1705 на аукционе CNG - January 9, 2006
Продавец CNG
Дата 9 января 2006
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1705 на аукционе Spink - June 30, 2005
Продавец Spink
Дата 30 июня 2005
Сохранность VF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1705 на аукционе Goldberg - June 1, 2005
Великобритания 6 пенсов 1705 на аукционе Goldberg - June 1, 2005
Продавец Goldberg
Дата 1 июня 2005
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1705 на аукционе Spink - October 6, 2004
Продавец Spink
Дата 6 октября 2004
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 6 пенсов 1705 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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