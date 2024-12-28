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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 гинеи 1705 года "До объединения" (Великобритания, Анна)

Аверс монеты - 1/2 гинеи 1705 года "До объединения" - цена золотой монеты - Великобритания, Анна Реверс монеты - 1/2 гинеи 1705 года "До объединения" - цена золотой монеты - Великобритания, Анна

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 4,19 гр
  • Чистого золота (0,1235 oz) 3,8422 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Анна
  • Номинал 1/2 гинеи
  • Год 1705
  • Правитель Анна (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1705 года "До объединения". Это золотая монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 1038 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 14000 GBP. Торги состоялись 30 сентября 2016.

Сохранность
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Великобритания 1/2 гинеи 1705 "До объединения" на аукционе NOONANS - December 10, 2024
Продавец NOONANS
Дата 10 декабря 2024
Сохранность F
Цена
1147 $
Цена в валюте аукциона 900 GBP
Великобритания 1/2 гинеи 1705 "До объединения" на аукционе London Coins - June 2, 2024
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
10190 $
Цена в валюте аукциона 8000 GBP
Великобритания 1/2 гинеи 1705 "До объединения" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1705 "До объединения" на аукционе St James’s - September 22, 2022
Продавец St James’s
Дата 22 сентября 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1705 "До объединения" на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1705 "До объединения" на аукционе Baldwin's of St. James's - September 30, 2016
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 30 сентября 2016
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1705 "До объединения" на аукционе Heritage - May 1, 2012
Великобритания 1/2 гинеи 1705 "До объединения" на аукционе Heritage - May 1, 2012
Продавец Heritage
Дата 1 мая 2012
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1705 "До объединения" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - September 25, 2007
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 25 сентября 2007
Сохранность F
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1705 "До объединения" на аукционе Spink - May 15, 2003
Продавец Spink
Дата 15 мая 2003
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 гинеи 1705 "До объединения" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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