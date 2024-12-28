Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1/2 гинеи 1705 года "До объединения" (Великобритания, Анна)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 4,19 гр
- Чистого золота (0,1235 oz) 3,8422 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Анна
- Номинал 1/2 гинеи
- Год 1705
- Правитель Анна (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1705 года "До объединения". Это золотая монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 1038 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 14000 GBP. Торги состоялись 30 сентября 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец London Coins
Дата 2 июня 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
10190 $
Цена в валюте аукциона 8000 GBP
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец St James’s
Дата 22 сентября 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 30 сентября 2016
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 1 мая 2012
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Где продать?
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