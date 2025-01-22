Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 гинея 1705 года "Первый тип портрета" (Великобритания, Анна)
Фотография: Spink UK
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 8,39 гр
- Чистого золота (0,2474 oz) 7,6936 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Анна
- Номинал 1 гинея
- Год 1705
- Правитель Анна (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1705 года "Первый тип портрета". Это золотая монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 563 проданному на аукционе Spink UK за 17000 GBP. Торги состоялись 23 марта 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Heritage (2)
- Spink (5)
Продавец Heritage
Дата 2 ноября 2024
Сохранность VF30 NGC
Цена
2200 $
Цена в валюте аукциона 2200 USD
Где продать?
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