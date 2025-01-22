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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 гинея 1705 года "Первый тип портрета" (Великобритания, Анна)

Аверс монеты - 1 гинея 1705 года "Первый тип портрета" - цена золотой монеты - Великобритания, Анна Реверс монеты - 1 гинея 1705 года "Первый тип портрета" - цена золотой монеты - Великобритания, Анна

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,39 гр
  • Чистого золота (0,2474 oz) 7,6936 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Анна
  • Номинал 1 гинея
  • Год 1705
  • Правитель Анна (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1705 года "Первый тип портрета". Это золотая монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 563 проданному на аукционе Spink UK за 17000 GBP. Торги состоялись 23 марта 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 гинея 1705 "Первый тип портрета" на аукционе Heritage - November 2, 2024
Продавец Heritage
Дата 2 ноября 2024
Сохранность VF30 NGC
Цена
2200 $
Цена в валюте аукциона 2200 USD
Великобритания 1 гинея 1705 "Первый тип портрета" на аукционе Spink - September 26, 2024
Продавец Spink
Дата 26 сентября 2024
Сохранность VF
Цена
3995 $
Цена в валюте аукциона 3000 GBP
Великобритания 1 гинея 1705 "Первый тип портрета" на аукционе Spink - September 26, 2024
Продавец Spink
Дата 26 сентября 2024
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1705 "Первый тип портрета" на аукционе Spink - October 7, 2022
Великобритания 1 гинея 1705 "Первый тип портрета" на аукционе Spink - October 7, 2022
Продавец Spink
Дата 7 октября 2022
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1705 "Первый тип портрета" на аукционе Spink - March 22, 2016
Продавец Spink
Дата 22 марта 2016
Сохранность G
Цена
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Великобритания 1 гинея 1705 "Первый тип портрета" на аукционе Heritage - May 1, 2012
Великобритания 1 гинея 1705 "Первый тип портрета" на аукционе Heritage - May 1, 2012
Продавец Heritage
Дата 1 мая 2012
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1705 "Первый тип портрета" на аукционе Spink - March 23, 2011
Продавец Spink
Дата 23 марта 2011
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 гинея 1705 "Первый тип портрета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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