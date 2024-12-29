6 пенсов 1705 года. Новый тип щитов. Розы и перья в углах (Великобритания, Анна)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1705 года. Новый тип щитов. Розы и перья в углах. Это серебряная монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 2530 проданному на аукционе London Coins LTD за 750 GBP. Торги состоялись 17 марта 2018.

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