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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

6 пенсов 1705 года. Новый тип щитов. Розы и перья в углах (Великобритания, Анна)

Разновидность: Новый тип щитов. Розы и перья в углах

Аверс монеты - 6 пенсов 1705 года Новый тип щитов Розы и перья в углах - цена серебряной монеты - Великобритания, Анна Реверс монеты - 6 пенсов 1705 года Новый тип щитов Розы и перья в углах - цена серебряной монеты - Великобритания, Анна

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 3 гр
  • Чистого серебра (0,0892 oz) 2,775 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Анна
  • Номинал 6 пенсов
  • Год 1705
  • Правитель Анна (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1705 года. Новый тип щитов. Розы и перья в углах. Это серебряная монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 2530 проданному на аукционе London Coins LTD за 750 GBP. Торги состоялись 17 марта 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 6 пенсов 1705 на аукционе London Coins - December 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 декабря 2024
Сохранность F
Цена
115 $
Цена в валюте аукциона 90 GBP
Великобритания 6 пенсов 1705 на аукционе NOONANS - November 19, 2024
Продавец NOONANS
Дата 19 ноября 2024
Сохранность VF
Цена
254 $
Цена в валюте аукциона 200 GBP
Великобритания 6 пенсов 1705 на аукционе London Coins - September 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1705 на аукционе Spink - January 31, 2023
Продавец Spink
Дата 31 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1705 на аукционе Spink - September 6, 2022
Продавец Spink
Дата 6 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1705 на аукционе Spink - July 5, 2022
Продавец Spink
Дата 5 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1705 на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1705 на аукционе London Coins - June 6, 2021
Продавец London Coins
Дата 6 июня 2021
Сохранность VG
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1705 на аукционе London Coins - December 6, 2020
Продавец London Coins
Дата 6 декабря 2020
Сохранность VG
Цена
Великобритания 6 пенсов 1705 на аукционе Heritage Eur - November 20, 2020
Продавец Heritage Eur
Дата 20 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1705 на аукционе Sovereign Rarities - September 25, 2018
Продавец Sovereign Rarities
Дата 25 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1705 на аукционе Spink - September 25, 2018
Продавец Spink
Дата 25 сентября 2018
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1705 на аукционе London Coins - September 2, 2018
Продавец London Coins
Дата 2 сентября 2018
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1705 на аукционе Davissons Ltd. - August 29, 2018
Продавец Davissons Ltd.
Дата 29 августа 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1705 на аукционе London Coins - March 18, 2018
Продавец London Coins
Дата 18 марта 2018
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1705 на аукционе Spink - December 6, 2017
Продавец Spink
Дата 6 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1705 на аукционе DNW - March 16, 2017
Продавец DNW
Дата 16 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1705 на аукционе Baldwin's of St. James's - June 27, 2016
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 июня 2016
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1705 на аукционе Goldberg - February 3, 2016
Великобритания 6 пенсов 1705 на аукционе Goldberg - February 3, 2016
Продавец Goldberg
Дата 3 февраля 2016
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1705 на аукционе Heritage - January 7, 2016
Великобритания 6 пенсов 1705 на аукционе Heritage - January 7, 2016
Продавец Heritage
Дата 7 января 2016
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1705 на аукционе Baldwin's of St. James's - September 21, 2015
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 21 сентября 2015
Сохранность MS62 PCGS
Цена

Где продать?

Для продажи 6 пенсов 1705 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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