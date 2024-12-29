Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
6 пенсов 1705 года. Новый тип щитов. Розы и перья в углах (Великобритания, Анна)
Разновидность: Новый тип щитов. Розы и перья в углах
Фотография: NOONANS
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 3 гр
- Чистого серебра (0,0892 oz) 2,775 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Анна
- Номинал 6 пенсов
- Год 1705
- Правитель Анна (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (26) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1705 года. Новый тип щитов. Розы и перья в углах. Это серебряная монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 2530 проданному на аукционе London Coins LTD за 750 GBP. Торги состоялись 17 марта 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sovereign Rarities
Дата 25 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец London Coins
Дата 2 сентября 2018
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Davissons Ltd.
Дата 29 августа 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 июня 2016
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 3 февраля 2016
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 января 2016
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Где продать?
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