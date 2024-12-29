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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

2 пенса 1705 года (Великобритания, Анна)

Аверс монеты - 2 пенса 1705 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Анна Реверс монеты - 2 пенса 1705 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Анна

Фотография: BAC Numismatics

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1 гр
  • Чистого серебра (0,0297 oz) 0,925 гр
  • Диаметр 14 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Анна
  • Номинал 2 пенса
  • Год 1705
  • Правитель Анна (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1705 года. Это серебряная монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 1084 проданному на аукционе Spink UK за 320 GBP. Торги состоялись 25 сентября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 2 пенса 1705 на аукционе BAC - December 15, 2021
Продавец BAC
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
73 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Великобритания 2 пенса 1705 на аукционе BAC - June 16, 2021
Продавец BAC
Дата 16 июня 2021
Сохранность XF
Цена
Великобритания 2 пенса 1705 на аукционе BAC - December 16, 2020
Продавец BAC
Дата 16 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
Великобритания 2 пенса 1705 на аукционе BAC - May 28, 2020
Продавец BAC
Дата 28 мая 2020
Сохранность XF
Цена
Великобритания 2 пенса 1705 на аукционе BAC - October 31, 2019
Продавец BAC
Дата 31 октября 2019
Сохранность XF
Цена
Великобритания 2 пенса 1705 на аукционе Heritage - March 17, 2019
Великобритания 2 пенса 1705 на аукционе Heritage - March 17, 2019
Продавец Heritage
Дата 17 марта 2019
Сохранность VF35 PCGS
Цена
216 $
Цена в валюте аукциона 216 USD
Великобритания 2 пенса 1705 на аукционе BAC - February 26, 2019
Продавец BAC
Дата 26 февраля 2019
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 пенса 1705 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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