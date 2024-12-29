Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
2 пенса 1705 года (Великобритания, Анна)
Фотография: BAC Numismatics
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 1 гр
- Чистого серебра (0,0297 oz) 0,925 гр
- Диаметр 14 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Анна
- Номинал 2 пенса
- Год 1705
- Правитель Анна (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1705 года. Это серебряная монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 1084 проданному на аукционе Spink UK за 320 GBP. Торги состоялись 25 сентября 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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- BAC (6)
- Heritage (1)
Продавец Heritage
Дата 17 марта 2019
Сохранность VF35 PCGS
Цена
216 $
Цена в валюте аукциона 216 USD
Где продать?
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