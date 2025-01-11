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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

6 пенсов 1705 года. Старый тип щитов (Великобритания, Анна)

Разновидность: Старый тип щитов

Аверс монеты - 6 пенсов 1705 года Старый тип щитов - цена серебряной монеты - Великобритания, Анна Реверс монеты - 6 пенсов 1705 года Старый тип щитов - цена серебряной монеты - Великобритания, Анна

Фотография: Classical Numismatic Group, LLC

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 3 гр
  • Чистого серебра (0,0892 oz) 2,775 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Анна
  • Номинал 6 пенсов
  • Год 1705
  • Правитель Анна (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1705 года. Старый тип щитов. Это серебряная монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 181 проданному на аукционе Spink UK за 820 GBP. Торги состоялись 15 мая 2003.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Spink (3)
  • Stack's (1)
  • Stanley Gibbons Baldwin's (1)
Великобритания 6 пенсов 1705 на аукционе London Coins - December 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 декабря 2024
Сохранность VG
Цена
83 $
Цена в валюте аукциона 65 GBP
Великобритания 6 пенсов 1705 на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность VF
Цена
1044 $
Цена в валюте аукциона 850 GBP
Великобритания 6 пенсов 1705 на аукционе CNG - October 13, 2021
Продавец CNG
Дата 13 октября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1705 на аукционе DNW - November 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1705 на аукционе Sovereign Rarities - September 25, 2018
Продавец Sovereign Rarities
Дата 25 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1705 на аукционе Spink - September 25, 2018
Продавец Spink
Дата 25 сентября 2018
Сохранность F
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1705 на аукционе Davissons Ltd. - August 29, 2018
Продавец Davissons Ltd.
Дата 29 августа 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1705 на аукционе Gorny & Mosch - March 12, 2014
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 марта 2014
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1705 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - September 24, 2013
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 24 сентября 2013
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1705 на аукционе Stack's - July 21, 2005
Великобритания 6 пенсов 1705 на аукционе Stack's - July 21, 2005
Продавец Stack's
Дата 21 июля 2005
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1705 на аукционе Spink - May 15, 2003
Продавец Spink
Дата 15 мая 2003
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 6 пенсов 1705 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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