Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
6 пенсов 1705 года. Старый тип щитов (Великобритания, Анна)
Разновидность: Старый тип щитов
Фотография: Classical Numismatic Group, LLC
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 3 гр
- Чистого серебра (0,0892 oz) 2,775 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Анна
- Номинал 6 пенсов
- Год 1705
- Правитель Анна (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1705 года. Старый тип щитов. Это серебряная монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 181 проданному на аукционе Spink UK за 820 GBP. Торги состоялись 15 мая 2003.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Sovereign Rarities
Дата 25 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Davissons Ltd.
Дата 29 августа 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 24 сентября 2013
Сохранность VF
Цена
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