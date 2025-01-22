Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 шиллинг 1705 года "Второй тип портрета". Перья в углах (Великобритания, Анна)
Разновидность: Перья в углах
Фотография: Dix Noonan Webb
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Анна
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1705
- Правитель Анна (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (43) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1705 года "Второй тип портрета". Перья в углах. Это серебряная монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 1023 проданному на аукционе Spink UK за 1400 GBP. Торги состоялись 27 июня 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 17 декабря 2024
Сохранность XF45 PCGS
Цена
384 $
Цена в валюте аукциона 384 USD
Продавец London Coins
Дата 1 сентября 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец London Coins
Дата 4 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец London Coins
Дата 5 сентября 2021
Сохранность VG
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 1 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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123
Где продать?
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