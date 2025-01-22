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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 шиллинг 1705 года "Второй тип портрета". Перья в углах (Великобритания, Анна)

Разновидность: Перья в углах

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Фотография: Dix Noonan Webb

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Анна
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1705
  • Правитель Анна (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (43) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1705 года "Второй тип портрета". Перья в углах. Это серебряная монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 1023 проданному на аукционе Spink UK за 1400 GBP. Торги состоялись 27 июня 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 шиллинг 1705 "Второй тип портрета" на аукционе Spink - December 17, 2024
Продавец Spink
Дата 17 декабря 2024
Сохранность VF
Цена
406 $
Цена в валюте аукциона 320 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1705 "Второй тип портрета" на аукционе Heritage - December 17, 2024
Продавец Heritage
Дата 17 декабря 2024
Сохранность XF45 PCGS
Цена
384 $
Цена в валюте аукциона 384 USD
Великобритания 1 шиллинг 1705 "Второй тип портрета" на аукционе London Coins - September 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 сентября 2024
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1705 "Второй тип портрета" на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1705 "Второй тип портрета" на аукционе London Coins - June 2, 2024
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2024
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1705 "Второй тип портрета" на аукционе London Coins - March 5, 2023
Продавец London Coins
Дата 5 марта 2023
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1705 "Второй тип портрета" на аукционе London Coins - September 4, 2022
Продавец London Coins
Дата 4 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1705 "Второй тип портрета" на аукционе NOONANS - July 14, 2022
Продавец NOONANS
Дата 14 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1705 "Второй тип портрета" на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1705 "Второй тип портрета" на аукционе Stephen Album - May 15, 2022
Продавец Stephen Album
Дата 15 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1705 "Второй тип портрета" на аукционе DNW - April 12, 2022
Продавец DNW
Дата 12 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1705 "Второй тип портрета" на аукционе London Coins - March 6, 2022
Продавец London Coins
Дата 6 марта 2022
Сохранность F
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1705 "Второй тип портрета" на аукционе London Coins - March 6, 2022
Продавец London Coins
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1705 "Второй тип портрета" на аукционе London Coins - December 5, 2021
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2021
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1705 "Второй тип портрета" на аукционе London Coins - September 5, 2021
Продавец London Coins
Дата 5 сентября 2021
Сохранность VG
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1705 "Второй тип портрета" на аукционе Baldwin's of St. James's - February 1, 2020
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 1 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1705 "Второй тип портрета" на аукционе Baldwin's of St. James's - November 2, 2019
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 2 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1705 "Второй тип портрета" на аукционе London Coins - August 31, 2019
Продавец London Coins
Дата 31 августа 2019
Сохранность F
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1705 "Второй тип портрета" на аукционе London Coins - March 3, 2019
Продавец London Coins
Дата 3 марта 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1705 "Второй тип портрета" на аукционе London Coins - December 3, 2018
Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1705 "Второй тип портрета" на аукционе Spink - October 30, 2018
Продавец Spink
Дата 30 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1705 "Второй тип портрета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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