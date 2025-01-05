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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 шиллинг 1704 года "Второй тип портрета". Перья в углах (Великобритания, Анна)

Разновидность: Перья в углах

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Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Анна
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1704
  • Правитель Анна (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1704 года "Второй тип портрета". Перья в углах. Это серебряная монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 1021 проданному на аукционе Spink UK за 2300 GBP. Торги состоялись 27 июня 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 шиллинг 1704 "Второй тип портрета" на аукционе London Coins - December 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 декабря 2024
Сохранность F
Цена
159 $
Цена в валюте аукциона 125 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1704 "Второй тип портрета" на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность VF
Цена
360 $
Цена в валюте аукциона 280 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1704 "Второй тип портрета" на аукционе Spink - April 4, 2024
Продавец Spink
Дата 4 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1704 "Второй тип портрета" на аукционе Morton & Eden - July 20, 2023
Продавец Morton & Eden
Дата 20 июля 2023
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1704 "Второй тип портрета" на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1704 "Второй тип портрета" на аукционе Stephen Album - May 15, 2022
Продавец Stephen Album
Дата 15 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1704 "Второй тип портрета" на аукционе Spink - July 7, 2021
Продавец Spink
Дата 7 июля 2021
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1704 "Второй тип портрета" на аукционе London Coins - June 6, 2021
Продавец London Coins
Дата 6 июня 2021
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1704 "Второй тип портрета" на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - August 2, 2019
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 2 августа 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1704 "Второй тип портрета" на аукционе Spink - October 30, 2018
Продавец Spink
Дата 30 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1704 "Второй тип портрета" на аукционе Sovereign Rarities - September 25, 2018
Продавец Sovereign Rarities
Дата 25 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1704 "Второй тип портрета" на аукционе London Coins - June 3, 2018
Продавец London Coins
Дата 3 июня 2018
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1704 "Второй тип портрета" на аукционе Spink - September 25, 2017
Продавец Spink
Дата 25 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1704 "Второй тип портрета" на аукционе SINCONA - May 18, 2015
Продавец SINCONA
Дата 18 мая 2015
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1704 "Второй тип портрета" на аукционе Heritage - September 10, 2014
Великобритания 1 шиллинг 1704 "Второй тип портрета" на аукционе Heritage - September 10, 2014
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2014
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1704 "Второй тип портрета" на аукционе Heritage - July 24, 2014
Великобритания 1 шиллинг 1704 "Второй тип портрета" на аукционе Heritage - July 24, 2014
Продавец Heritage
Дата 24 июля 2014
Сохранность XF40 NGC
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1704 "Второй тип портрета" на аукционе Heritage - July 3, 2014
Великобритания 1 шиллинг 1704 "Второй тип портрета" на аукционе Heritage - July 3, 2014
Продавец Heritage
Дата 3 июля 2014
Сохранность XF40 NGC
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1704 "Второй тип портрета" на аукционе Heritage - April 16, 2014
Великобритания 1 шиллинг 1704 "Второй тип портрета" на аукционе Heritage - April 16, 2014
Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2014
Сохранность XF40 NGC
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1704 "Второй тип портрета" на аукционе Spink - June 22, 2011
Продавец Spink
Дата 22 июня 2011
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1704 "Второй тип портрета" на аукционе Spink - November 26, 2009
Продавец Spink
Дата 26 ноября 2009
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1704 "Второй тип портрета" на аукционе Spink - June 26, 2008
Продавец Spink
Дата 26 июня 2008
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1704 "Второй тип портрета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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