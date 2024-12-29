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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Монеты Великобритании 1704 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1704 Перья в углах
Средняя цена 1400 $
Продажи
0 36
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1704 Второй тип портрета
Средняя цена 1900 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1704 Второй тип портрета Перья в углах
Средняя цена 620 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1704
Средняя цена 220 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
3 пенса 1704
Средняя цена 100 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
2 пенса 1704
Средняя цена 60 $
Продажи
0 4
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