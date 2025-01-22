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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

2 пенса 1704 года (Великобритания, Анна)

Аверс монеты - 2 пенса 1704 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Анна Реверс монеты - 2 пенса 1704 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Анна

Фотография: Numismatik Naumann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1 гр
  • Чистого серебра (0,0297 oz) 0,925 гр
  • Диаметр 14 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Анна
  • Номинал 2 пенса
  • Год 1704
  • Правитель Анна (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1704 года. Это серебряная монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 1037 проданному на аукционе Numismatik Naumann за 80 EUR. Торги состоялись 2 января 2022.

Сохранность
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  • Schulman (1)
Великобритания 2 пенса 1704 на аукционе Naumann - January 2, 2022
Продавец Naumann
Дата 2 января 2022
Сохранность VF
Цена
91 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Великобритания 2 пенса 1704 на аукционе Schulman - June 12, 2020
Продавец Schulman
Дата 12 июня 2020
Сохранность VF
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Великобритания 2 пенса 1704 на аукционе CNG - October 24, 2018
Продавец CNG
Дата 24 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 2 пенса 1704 на аукционе Russiancoin - October 27, 2016
Продавец Russiancoin
Дата 27 октября 2016
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 2 пенса 1704 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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