Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 шиллинг 1704 года "Второй тип портрета" (Великобритания, Анна)
Фотография: NOONANS
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Анна
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1704
- Правитель Анна (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1704 года "Второй тип портрета". Это серебряная монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 110 проданному на аукционе NOONANS за 3200 GBP. Торги состоялись 11 июля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Sovereign Rarities
Дата 25 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 19 апреля 2012
Сохранность VF35 NGC
Цена
******
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