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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 шиллинг 1704 года "Второй тип портрета" (Великобритания, Анна)

Аверс монеты - 1 шиллинг 1704 года "Второй тип портрета" - цена серебряной монеты - Великобритания, Анна Реверс монеты - 1 шиллинг 1704 года "Второй тип портрета" - цена серебряной монеты - Великобритания, Анна

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Анна
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1704
  • Правитель Анна (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1704 года "Второй тип портрета". Это серебряная монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 110 проданному на аукционе NOONANS за 3200 GBP. Торги состоялись 11 июля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 шиллинг 1704 "Второй тип портрета" на аукционе NOONANS - September 19, 2024
Продавец NOONANS
Дата 19 сентября 2024
Сохранность F
Цена
924 $
Цена в валюте аукциона 700 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1704 "Второй тип портрета" на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность VF
Цена
4113 $
Цена в валюте аукциона 3200 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1704 "Второй тип портрета" на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1704 "Второй тип портрета" на аукционе Spink - January 17, 2021
Великобритания 1 шиллинг 1704 "Второй тип портрета" на аукционе Spink - January 17, 2021
Продавец Spink
Дата 17 января 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1704 "Второй тип портрета" на аукционе Sovereign Rarities - September 25, 2018
Продавец Sovereign Rarities
Дата 25 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1704 "Второй тип портрета" на аукционе DNW - December 13, 2016
Продавец DNW
Дата 13 декабря 2016
Сохранность FR
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1704 "Второй тип портрета" на аукционе Spink - December 4, 2012
Продавец Spink
Дата 4 декабря 2012
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1704 "Второй тип портрета" на аукционе Baldwin's of St. James's - April 19, 2012
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 19 апреля 2012
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1704 "Второй тип портрета" на аукционе Heritage - April 18, 2011
Великобритания 1 шиллинг 1704 "Второй тип портрета" на аукционе Heritage - April 18, 2011
Продавец Heritage
Дата 18 апреля 2011
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Где продать?

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