Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1/2 кроны (Полукрона) 1704 года. Перья в углах (Великобритания, Анна)
Разновидность: Перья в углах
Фотография: Auktionshaus Felzmann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 15,05 гр
- Чистого серебра (0,4476 oz) 13,9213 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Анна
- Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
- Год 1704
- Правитель Анна (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1704 года. Перья в углах. Это серебряная монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 176 проданному на аукционе Spink UK за 7000 GBP. Торги состоялись 15 мая 2003.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Tennants Auctioneers
Дата 15 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Status International
Дата 23 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Sovereign Rarities
Дата 25 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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