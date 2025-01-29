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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 кроны (Полукрона) 1704 года. Перья в углах (Великобритания, Анна)

Разновидность: Перья в углах

Аверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1704 года Перья в углах - цена серебряной монеты - Великобритания, Анна Реверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1704 года Перья в углах - цена серебряной монеты - Великобритания, Анна

Фотография: Auktionshaus Felzmann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 15,05 гр
  • Чистого серебра (0,4476 oz) 13,9213 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Анна
  • Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
  • Год 1704
  • Правитель Анна (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1704 года. Перья в углах. Это серебряная монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 176 проданному на аукционе Spink UK за 7000 GBP. Торги состоялись 15 мая 2003.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1704 на аукционе Spink - December 17, 2024
Продавец Spink
Дата 17 декабря 2024
Сохранность VF
Цена
825 $
Цена в валюте аукциона 650 GBP
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1704 на аукционе London Coins - December 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 декабря 2024
Сохранность F
Цена
433 $
Цена в валюте аукциона 340 GBP
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1704 на аукционе Tennants Auctioneers - October 15, 2023
Продавец Tennants Auctioneers
Дата 15 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1704 на аукционе HARMERS - March 30, 2023
Продавец HARMERS
Дата 30 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1704 на аукционе Spink - July 5, 2022
Продавец Spink
Дата 5 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1704 на аукционе Status International - June 23, 2022
Продавец Status International
Дата 23 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1704 на аукционе London Coins - June 5, 2022
Продавец London Coins
Дата 5 июня 2022
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1704 на аукционе CNG - May 18, 2022
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1704 на аукционе CNG - May 18, 2022
Продавец CNG
Дата 18 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1704 на аукционе Spink - March 22, 2022
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1704 на аукционе Spink - March 22, 2022
Продавец Spink
Дата 22 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1704 на аукционе Spink - January 17, 2021
Продавец Spink
Дата 17 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1704 на аукционе DNW - April 22, 2020
Продавец DNW
Дата 22 апреля 2020
Сохранность VF
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1704 на аукционе Spink - September 24, 2019
Продавец Spink
Дата 24 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1704 на аукционе Spink - June 25, 2019
Продавец Spink
Дата 25 июня 2019
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1704 на аукционе Spink - October 30, 2018
Продавец Spink
Дата 30 октября 2018
Сохранность VF
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1704 на аукционе Sovereign Rarities - September 25, 2018
Продавец Sovereign Rarities
Дата 25 сентября 2018
Сохранность XF
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1704 на аукционе DNW - March 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1704 на аукционе London Coins - June 4, 2017
Продавец London Coins
Дата 4 июня 2017
Сохранность F
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1704 на аукционе Felzmann - March 8, 2017
Продавец Felzmann
Дата 8 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1704 на аукционе London Coins - March 5, 2017
Продавец London Coins
Дата 5 марта 2017
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1704 на аукционе London Coins - December 5, 2016
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2016
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1704 на аукционе Spink - September 26, 2016
Продавец Spink
Дата 26 сентября 2016
Сохранность VF
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Где продать?

Для продажи 1/2 кроны (Полукрона) 1704 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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