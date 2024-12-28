flag
Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

3 пенса 1704 года (Великобритания, Анна)

Аверс монеты - 3 пенса 1704 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Анна Реверс монеты - 3 пенса 1704 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Анна

Фотография: BAC Numismatics

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,5 гр
  • Чистого серебра (0,0446 oz) 1,3875 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Анна
  • Номинал 3 пенса
  • Год 1704
  • Правитель Анна (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1704 года. Это серебряная монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 2274 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 230 USD. Торги состоялись 28 мая 2006.

Сохранность
  • Все фирмы
  • BAC (2)
  • CNG (2)
  • Goldberg (1)
Великобритания 3 пенса 1704 на аукционе BAC - October 31, 2019
Продавец BAC
Дата 31 октября 2019
Сохранность XF
Цена
100 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Великобритания 3 пенса 1704 на аукционе CNG - March 6, 2019
Продавец CNG
Дата 6 марта 2019
Сохранность XF
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 60 USD
Великобритания 3 пенса 1704 на аукционе BAC - February 26, 2019
Продавец BAC
Дата 26 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
Великобритания 3 пенса 1704 на аукционе CNG - October 24, 2018
Продавец CNG
Дата 24 октября 2018
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 3 пенса 1704 на аукционе Goldberg - May 31, 2006
Великобритания 3 пенса 1704 на аукционе Goldberg - May 31, 2006
Продавец Goldberg
Дата 31 мая 2006
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 3 пенса 1704 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 458
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Анны Монеты Великобритании 1704 года Все британские монеты британские серебряные монеты британские монеты номиналом 3 пенса Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 28 дек. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 22 янв. 2025
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 28 дек. 2024
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть