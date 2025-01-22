Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 шиллинг 1711 года "Третий тип портрета" (Великобритания, Анна)
Фотография: NOONANS
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 6,02 гр
- Чистого серебра (0,179 oz) 5,5685 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Анна
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1711
- Правитель Анна (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (58)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1711 года "Третий тип портрета". Это серебряная монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 224 проданному на аукционе The Coin Cabinet за 975 GBP. Торги состоялись 29 ноября 2020.
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Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Coin Cabinet
Дата 29 ноября 2020
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Myntauktioner i Sverige AB
Дата 13 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 сентября 2019
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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