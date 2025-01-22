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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 шиллинг 1711 года "Третий тип портрета" (Великобритания, Анна)

Аверс монеты - 1 шиллинг 1711 года "Третий тип портрета" - цена серебряной монеты - Великобритания, Анна Реверс монеты - 1 шиллинг 1711 года "Третий тип портрета" - цена серебряной монеты - Великобритания, Анна

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 6,02 гр
  • Чистого серебра (0,179 oz) 5,5685 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Анна
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1711
  • Правитель Анна (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (58)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1711 года "Третий тип портрета". Это серебряная монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 224 проданному на аукционе The Coin Cabinet за 975 GBP. Торги состоялись 29 ноября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 шиллинг 1711 "Третий тип портрета" на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность F
Цена
308 $
Цена в валюте аукциона 240 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1711 "Третий тип портрета" на аукционе Schulman - June 28, 2024
Продавец Schulman
Дата 28 июня 2024
Сохранность VF
Цена
86 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Великобритания 1 шиллинг 1711 "Третий тип портрета" на аукционе Höhn - June 16, 2024
Продавец Höhn
Дата 16 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1711 "Третий тип портрета" на аукционе Schulman - March 27, 2024
Продавец Schulman
Дата 27 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1711 "Третий тип портрета" на аукционе Roxbury’s - March 22, 2024
Продавец Roxbury’s
Дата 22 марта 2024
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1711 "Третий тип портрета" на аукционе Roxbury’s - October 20, 2023
Продавец Roxbury’s
Дата 20 октября 2023
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1711 "Третий тип портрета" на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1711 "Третий тип портрета" на аукционе CoinsNB - October 15, 2022
Продавец CoinsNB
Дата 15 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1711 "Третий тип портрета" на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1711 "Третий тип портрета" на аукционе Katz - June 8, 2022
Продавец Katz
Дата 8 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1711 "Третий тип портрета" на аукционе Schulman - April 13, 2022
Продавец Schulman
Дата 13 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1711 "Третий тип портрета" на аукционе Sonntag - November 30, 2021
Продавец Sonntag
Дата 30 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1711 "Третий тип портрета" на аукционе Spink - July 7, 2021
Продавец Spink
Дата 7 июля 2021
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1711 "Третий тип портрета" на аукционе Nihon - December 13, 2020
Продавец Nihon
Дата 13 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1711 "Третий тип портрета" на аукционе Coin Cabinet - November 29, 2020
Продавец Coin Cabinet
Дата 29 ноября 2020
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1711 "Третий тип портрета" на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - November 14, 2020
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 14 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1711 "Третий тип портрета" на аукционе Myntauktioner i Sverige AB - September 13, 2020
Продавец Myntauktioner i Sverige AB
Дата 13 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1711 "Третий тип портрета" на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - August 1, 2020
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 1 августа 2020
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1711 "Третий тип портрета" на аукционе Aureo & Calicó - September 19, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1711 "Третий тип портрета" на аукционе Heritage - September 5, 2019
Великобритания 1 шиллинг 1711 "Третий тип портрета" на аукционе Heritage - September 5, 2019
Продавец Heritage
Дата 5 сентября 2019
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1711 "Третий тип портрета" на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Великобритания 1 шиллинг 1711 "Третий тип портрета" на аукционе WAG - January 12, 2025
Продавец WAG
Дата 12 января 2025
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1711 "Третий тип портрета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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