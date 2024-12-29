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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Монеты Великобритании 1711 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 гиней 1711 После объединения
Средняя цена 57000 $
Продажи
0 29
Аверс
Реверс
2 гинеи 1711 После объединения
Средняя цена 16000 $
Продажи
2 61
Аверс
Реверс
1 гинея 1711 Третий тип портрета
Средняя цена 6300 $
Продажи
0 43
Аверс
Реверс
1/2 гинеи 1711 После объединения
Средняя цена 2700 $
Продажи
0 33

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 шиллинг 1711 Третий тип портрета
Средняя цена 180 $
Продажи
1 59
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1711 Четвёртый тип портрета
Средняя цена 180 $
Продажи
0 197
Аверс
Реверс
6 пенсов 1711
Средняя цена 120 $
Продажи
0 101
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