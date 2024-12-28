Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1/2 гинеи 1711 года "После объединения" (Великобритания, Анна)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 4,19 гр
- Чистого золота (0,1235 oz) 3,8422 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Анна
- Номинал 1/2 гинеи
- Год 1711
- Правитель Анна (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1711 года "После объединения". Это золотая монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 52171 проданному на аукционе Stack's Bowers за 11000 USD. Торги состоялись 13 января 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (1)
- Baldwin's of St. James's (1)
- Bruun Rasmussen (1)
- Goldberg (3)
- Heritage (6)
- Künker (3)
- London Coins (1)
- Münzen & Medaillen (1)
- Numisor (1)
- SINCONA (5)
- Spink (7)
- Stack's (2)
- Stanley Gibbons Baldwin's (1)
Продавец Stack's
Дата 13 января 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
11000 $
Цена в валюте аукциона 11000 USD
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 7 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Numisor
Дата 20 октября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Spink
Дата 15 сентября 2020
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Spink
Дата 15 сентября 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 21 января 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
12
Где продать?
Для продажи 1/2 гинеи 1711 "После объединения" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск