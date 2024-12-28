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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 гинеи 1711 года "После объединения" (Великобритания, Анна)

Аверс монеты - 1/2 гинеи 1711 года "После объединения" - цена золотой монеты - Великобритания, Анна Реверс монеты - 1/2 гинеи 1711 года "После объединения" - цена золотой монеты - Великобритания, Анна

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 4,19 гр
  • Чистого золота (0,1235 oz) 3,8422 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Анна
  • Номинал 1/2 гинеи
  • Год 1711
  • Правитель Анна (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1711 года "После объединения". Это золотая монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 52171 проданному на аукционе Stack's Bowers за 11000 USD. Торги состоялись 13 января 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 гинеи 1711 "После объединения" на аукционе SINCONA - October 23, 2024
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2024
Сохранность VF
Цена
1155 $
Цена в валюте аукциона 1000 CHF
Великобритания 1/2 гинеи 1711 "После объединения" на аукционе Stack's - January 13, 2024
Великобритания 1/2 гинеи 1711 "После объединения" на аукционе Stack's - January 13, 2024
Продавец Stack's
Дата 13 января 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
11000 $
Цена в валюте аукциона 11000 USD
Великобритания 1/2 гинеи 1711 "После объединения" на аукционе Bruun Rasmussen - November 7, 2023
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 7 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1711 "После объединения" на аукционе SINCONA - October 27, 2022
Продавец SINCONA
Дата 27 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1711 "После объединения" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1711 "После объединения" на аукционе Numisor - October 20, 2022
Продавец Numisor
Дата 20 октября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1711 "После объединения" на аукционе Spink - January 16, 2022
Великобритания 1/2 гинеи 1711 "После объединения" на аукционе Spink - January 16, 2022
Продавец Spink
Дата 16 января 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1711 "После объединения" на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1711 "После объединения" на аукционе Aureo & Calicó - October 22, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1711 "После объединения" на аукционе Spink - September 15, 2020
Великобритания 1/2 гинеи 1711 "После объединения" на аукционе Spink - September 15, 2020
Продавец Spink
Дата 15 сентября 2020
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1711 "После объединения" на аукционе Spink - September 15, 2020
Великобритания 1/2 гинеи 1711 "После объединения" на аукционе Spink - September 15, 2020
Продавец Spink
Дата 15 сентября 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1711 "После объединения" на аукционе Heritage - January 21, 2020
Великобритания 1/2 гинеи 1711 "После объединения" на аукционе Heritage - January 21, 2020
Продавец Heritage
Дата 21 января 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1711 "После объединения" на аукционе Spink - September 24, 2019
Продавец Spink
Дата 24 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1711 "После объединения" на аукционе SINCONA - May 20, 2019
Продавец SINCONA
Дата 20 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1711 "После объединения" на аукционе Heritage - September 11, 2018
Великобритания 1/2 гинеи 1711 "После объединения" на аукционе Heritage - September 11, 2018
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1711 "После объединения" на аукционе Stack's - August 16, 2018
Великобритания 1/2 гинеи 1711 "После объединения" на аукционе Stack's - August 16, 2018
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2018
Сохранность XF45 NGC
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1711 "После объединения" на аукционе Heritage - January 8, 2018
Великобритания 1/2 гинеи 1711 "После объединения" на аукционе Heritage - January 8, 2018
Продавец Heritage
Дата 8 января 2018
Сохранность XF45 NGC
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1711 "После объединения" на аукционе Goldberg - February 15, 2017
Великобритания 1/2 гинеи 1711 "После объединения" на аукционе Goldberg - February 15, 2017
Продавец Goldberg
Дата 15 февраля 2017
Сохранность XF45 NGC
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1711 "После объединения" на аукционе Künker - June 23, 2016
Продавец Künker
Дата 23 июня 2016
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1711 "После объединения" на аукционе London Coins - June 5, 2016
Продавец London Coins
Дата 5 июня 2016
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1711 "После объединения" на аукционе Künker - March 17, 2016
Продавец Künker
Дата 17 марта 2016
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

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