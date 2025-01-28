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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 шиллинг 1709 года E * "Эдинбургский портрет" (Великобритания, Анна)

Аверс монеты - 1 шиллинг 1709 года E * "Эдинбургский портрет" - цена серебряной монеты - Великобритания, Анна Реверс монеты - 1 шиллинг 1709 года E * "Эдинбургский портрет" - цена серебряной монеты - Великобритания, Анна

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 6,02 гр
  • Чистого серебра (0,179 oz) 5,5685 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Анна
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1709
  • Правитель Анна (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Эдинбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1709 года "Эдинбургский портрет" со знаком E *. Это серебряная монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 31108 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2880 USD. Торги состоялись 25 апреля 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 шиллинг 1709 E * "Эдинбургский портрет" на аукционе Morton & Eden - June 12, 2024
Продавец Morton & Eden
Дата 12 июня 2024
Сохранность F
Цена
140 $
Цена в валюте аукциона 110 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1709 E * "Эдинбургский портрет" на аукционе St James’s - March 27, 2024
Продавец St James’s
Дата 27 марта 2024
Сохранность XF
Цена
1452 $
Цена в валюте аукциона 1150 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1709 E * "Эдинбургский портрет" на аукционе Morton & Eden - July 20, 2023
Продавец Morton & Eden
Дата 20 июля 2023
Сохранность F
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1709 E * "Эдинбургский портрет" на аукционе London Coins - June 4, 2023
Продавец London Coins
Дата 4 июня 2023
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1709 E * "Эдинбургский портрет" на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1709 E * "Эдинбургский портрет" на аукционе CNG - October 13, 2021
Продавец CNG
Дата 13 октября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1709 E * "Эдинбургский портрет" на аукционе London Coins - September 6, 2020
Продавец London Coins
Дата 6 сентября 2020
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1709 E * "Эдинбургский портрет" на аукционе DNW - January 29, 2020
Продавец DNW
Дата 29 января 2020
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1709 E * "Эдинбургский портрет" на аукционе London Coins - June 2, 2019
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2019
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1709 E * "Эдинбургский портрет" на аукционе Heritage - April 29, 2019
Великобритания 1 шиллинг 1709 E * "Эдинбургский портрет" на аукционе Heritage - April 29, 2019
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1709 E * "Эдинбургский портрет" на аукционе Künker - October 11, 2018
Продавец Künker
Дата 11 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1709 E * "Эдинбургский портрет" на аукционе CNG - September 26, 2018
Продавец CNG
Дата 26 сентября 2018
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1709 E * "Эдинбургский портрет" на аукционе Sovereign Rarities - September 25, 2018
Продавец Sovereign Rarities
Дата 25 сентября 2018
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1709 E * "Эдинбургский портрет" на аукционе Morton & Eden - December 8, 2017
Продавец Morton & Eden
Дата 8 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1709 E * "Эдинбургский портрет" на аукционе London Coins - March 5, 2017
Продавец London Coins
Дата 5 марта 2017
Сохранность VG
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1709 E * "Эдинбургский портрет" на аукционе London Coins - June 7, 2015
Продавец London Coins
Дата 7 июня 2015
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1709 E * "Эдинбургский портрет" на аукционе London Coins - December 7, 2014
Продавец London Coins
Дата 7 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1709 E * "Эдинбургский портрет" на аукционе Künker - October 8, 2014
Продавец Künker
Дата 8 октября 2014
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1709 E * "Эдинбургский портрет" на аукционе London Coins - June 1, 2014
Продавец London Coins
Дата 1 июня 2014
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1709 E * "Эдинбургский портрет" на аукционе Spink - June 22, 2011
Продавец Spink
Дата 22 июня 2011
Сохранность F
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1709 "Эдинбургский портрет" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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