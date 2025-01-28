Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 шиллинг 1709 года E * "Эдинбургский портрет" (Великобритания, Анна)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 6,02 гр
- Чистого серебра (0,179 oz) 5,5685 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Анна
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1709
- Правитель Анна (Королева Великобритании)
- Монетный двор Эдинбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1709 года "Эдинбургский портрет" со знаком E *. Это серебряная монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 31108 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2880 USD. Торги состоялись 25 апреля 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Sovereign Rarities
Дата 25 сентября 2018
Сохранность F
Цена
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Продавец Morton & Eden
Дата 8 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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