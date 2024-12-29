Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 шиллинг 1707 года "Третий тип портрета". После объединения. Перья в углах (Великобритания, Анна)
Разновидность: После объединения. Перья в углах
Фотография: Baldwin's of St. James's
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 6,02 гр
- Чистого серебра (0,179 oz) 5,5685 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Анна
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1707
- Правитель Анна (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1707 года "Третий тип портрета". После объединения. Перья в углах. Это серебряная монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 5278 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 850 EUR. Торги состоялись 7 октября 2014.
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Morton & Eden
Дата 28 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Davissons Ltd.
Дата 21 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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