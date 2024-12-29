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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 шиллинг 1707 года "Третий тип портрета". После объединения. Перья в углах (Великобритания, Анна)

Разновидность: После объединения. Перья в углах

Аверс монеты - 1 шиллинг 1707 года "Третий тип портрета" После объединения Перья в углах - цена серебряной монеты - Великобритания, Анна Реверс монеты - 1 шиллинг 1707 года "Третий тип портрета" После объединения Перья в углах - цена серебряной монеты - Великобритания, Анна

Фотография: Baldwin's of St. James's

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 6,02 гр
  • Чистого серебра (0,179 oz) 5,5685 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Анна
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1707
  • Правитель Анна (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1707 года "Третий тип портрета". После объединения. Перья в углах. Это серебряная монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 5278 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 850 EUR. Торги состоялись 7 октября 2014.

Сохранность
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Великобритания 1 шиллинг 1707 "Третий тип портрета" на аукционе Spink - December 17, 2024
Продавец Spink
Дата 17 декабря 2024
Сохранность VF
Цена
736 $
Цена в валюте аукциона 580 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1707 "Третий тип портрета" на аукционе London Coins - September 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 сентября 2024
Сохранность VF
Цена
604 $
Цена в валюте аукциона 460 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1707 "Третий тип портрета" на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1707 "Третий тип портрета" на аукционе NOONANS - September 20, 2023
Продавец NOONANS
Дата 20 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1707 "Третий тип портрета" на аукционе London Coins - March 5, 2023
Продавец London Coins
Дата 5 марта 2023
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1707 "Третий тип портрета" на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1707 "Третий тип портрета" на аукционе Münzen Gut-Lynt - September 19, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1707 "Третий тип портрета" на аукционе Spink - July 7, 2021
Продавец Spink
Дата 7 июля 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1707 "Третий тип портрета" на аукционе London Coins - June 6, 2021
Продавец London Coins
Дата 6 июня 2021
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1707 "Третий тип портрета" на аукционе Davissons Ltd. - February 5, 2020
Продавец Davissons Ltd.
Дата 5 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1707 "Третий тип портрета" на аукционе DNW - December 5, 2019
Продавец DNW
Дата 5 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1707 "Третий тип портрета" на аукционе Morton & Eden - November 28, 2019
Продавец Morton & Eden
Дата 28 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1707 "Третий тип портрета" на аукционе Coin Cabinet - June 15, 2019
Продавец Coin Cabinet
Дата 15 июня 2019
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1707 "Третий тип портрета" на аукционе Davissons Ltd. - February 21, 2018
Продавец Davissons Ltd.
Дата 21 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1707 "Третий тип портрета" на аукционе Baldwin's of St. James's - November 27, 2017
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1707 "Третий тип портрета" на аукционе DNW - September 18, 2015
Продавец DNW
Дата 18 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1707 "Третий тип портрета" на аукционе CNG - July 29, 2015
Продавец CNG
Дата 29 июля 2015
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1707 "Третий тип портрета" на аукционе Künker - October 8, 2014
Продавец Künker
Дата 8 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1707 "Третий тип портрета" на аукционе Spink - November 26, 2009
Продавец Spink
Дата 26 ноября 2009
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1707 "Третий тип портрета" на аукционе CNG - September 24, 2003
Продавец CNG
Дата 24 сентября 2003
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1707 "Третий тип портрета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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