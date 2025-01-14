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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 шиллинг 1714 года "Четвёртый тип портрета". Розы и перья в углах (Великобритания, Анна)

Разновидность: Розы и перья в углах

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Фотография: St James’s Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 6,02 гр
  • Чистого серебра (0,179 oz) 5,5685 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Анна
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1714
  • Правитель Анна (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (45)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1714 года "Четвёртый тип портрета". Розы и перья в углах. Это серебряная монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 503 проданному на аукционе Spink UK за 5800 GBP. Торги состоялись 17 декабря 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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Великобритания 1 шиллинг 1714 "Четвёртый тип портрета" на аукционе Spink - December 17, 2024
Продавец Spink
Дата 17 декабря 2024
Сохранность UNC
Цена
7361 $
Цена в валюте аукциона 5800 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1714 "Четвёртый тип портрета" на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность F
Цена
116 $
Цена в валюте аукциона 90 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1714 "Четвёртый тип портрета" на аукционе St James’s - November 4, 2023
Продавец St James’s
Дата 4 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1714 "Четвёртый тип портрета" на аукционе Roxbury’s - October 20, 2023
Продавец Roxbury’s
Дата 20 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1714 "Четвёртый тип портрета" на аукционе Morton & Eden - July 20, 2023
Продавец Morton & Eden
Дата 20 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1714 "Четвёртый тип портрета" на аукционе NOONANS - April 5, 2023
Продавец NOONANS
Дата 5 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1714 "Четвёртый тип портрета" на аукционе Katz - December 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1714 "Четвёртый тип портрета" на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1714 "Четвёртый тип портрета" на аукционе Katz - May 15, 2022
Продавец Katz
Дата 15 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1714 "Четвёртый тип портрета" на аукционе CNG - October 20, 2021
Великобритания 1 шиллинг 1714 "Четвёртый тип портрета" на аукционе CNG - October 20, 2021
Продавец CNG
Дата 20 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1714 "Четвёртый тип портрета" на аукционе London Coins - September 5, 2021
Продавец London Coins
Дата 5 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1714 "Четвёртый тип портрета" на аукционе Spink - July 7, 2021
Продавец Spink
Дата 7 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1714 "Четвёртый тип портрета" на аукционе London Coins - June 6, 2021
Продавец London Coins
Дата 6 июня 2021
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1714 "Четвёртый тип портрета" на аукционе Jean ELSEN - June 5, 2021
Продавец Jean ELSEN
Дата 5 июня 2021
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1714 "Четвёртый тип портрета" на аукционе Agora - March 23, 2021
Продавец Agora
Дата 23 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1714 "Четвёртый тип портрета" на аукционе Jean ELSEN - December 12, 2020
Продавец Jean ELSEN
Дата 12 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1714 "Четвёртый тип портрета" на аукционе Teutoburger - May 28, 2020
Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1714 "Четвёртый тип портрета" на аукционе CNG - May 15, 2019
Продавец CNG
Дата 15 мая 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1714 "Четвёртый тип портрета" на аукционе DNW - January 16, 2019
Продавец DNW
Дата 16 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1714 "Четвёртый тип портрета" на аукционе Heritage - January 16, 2019
Великобритания 1 шиллинг 1714 "Четвёртый тип портрета" на аукционе Heritage - January 16, 2019
Продавец Heritage
Дата 16 января 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1714 "Четвёртый тип портрета" на аукционе Davissons Ltd. - December 5, 2018
Продавец Davissons Ltd.
Дата 5 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

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