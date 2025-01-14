Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 шиллинг 1714 года "Четвёртый тип портрета". Розы и перья в углах (Великобритания, Анна)
Разновидность: Розы и перья в углах
Фотография: St James’s Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 6,02 гр
- Чистого серебра (0,179 oz) 5,5685 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Анна
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1714
- Правитель Анна (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (45)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1714 года "Четвёртый тип портрета". Розы и перья в углах. Это серебряная монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 503 проданному на аукционе Spink UK за 5800 GBP. Торги состоялись 17 декабря 2024.
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Сохранность (слабы)
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Продавец London Coins
Дата 5 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 января 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Где продать?
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