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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Монеты Великобритании 1714 года

Золотые монеты (Анна)

Аверс
Реверс
5 гиней 1714 После объединения
Средняя цена 75000 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
2 гинеи 1714 После объединения
Средняя цена 8700 $
Продажи
0 16
Аверс
Реверс
1 гинея 1714 Третий тип портрета
Средняя цена 4500 $
Продажи
2 216
Аверс
Реверс
1/2 гинеи 1714 После объединения
Средняя цена 1900 $
Продажи
0 31

Золотые монеты (Георг I)

Аверс
Реверс
1 гинея 1714 Первый тип
Средняя цена 11000 $
Продажи
1 70

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1714 Розы и перья в углах
Средняя цена 810 $
Продажи
0 50
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1714 Четвёртый тип портрета Розы и перья в углах
Средняя цена 490 $
Продажи
0 45

Пробные монеты

Аверс
Реверс
Фартинг 1714 Пробный
Средняя цена 1100 $
Продажи
2 220
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