flag
Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

2 гинеи 1714 года "После объединения" (Великобритания, Анна)

Аверс монеты - 2 гинеи 1714 года "После объединения" - цена золотой монеты - Великобритания, Анна Реверс монеты - 2 гинеи 1714 года "После объединения" - цена золотой монеты - Великобритания, Анна

Фотография: Classical Numismatic Group, LLC

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 16,77 гр
  • Чистого золота (0,4944 oz) 15,3781 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Анна
  • Номинал 2 гинеи
  • Год 1714
  • Правитель Анна (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 гинеи 1714 года "После объединения". Это золотая монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 1721 проданному на аукционе SINCONA AG за 22000 CHF. Торги состоялись 15 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Baldwin's of St. James's (1)
  • CNG (2)
  • HARMERS (1)
  • Heritage (3)
  • Künker (1)
  • London Coins (1)
  • SINCONA (2)
  • Spink (1)
  • St James’s (1)
  • Stack's (1)
  • Stanley Gibbons Baldwin's (2)
Великобритания 2 гинеи 1714 "После объединения" на аукционе HARMERS - September 30, 2024
Продавец HARMERS
Дата 30 сентября 2024
Сохранность XF
Цена
Великобритания 2 гинеи 1714 "После объединения" на аукционе St James’s - September 25, 2024
Продавец St James’s
Дата 25 сентября 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
Великобритания 2 гинеи 1714 "После объединения" на аукционе Künker - February 1, 2024
Продавец Künker
Дата 1 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
9183 $
Цена в валюте аукциона 8500 EUR
Великобритания 2 гинеи 1714 "После объединения" на аукционе Stack's - January 13, 2024
Великобритания 2 гинеи 1714 "После объединения" на аукционе Stack's - January 13, 2024
Продавец Stack's
Дата 13 января 2024
Сохранность AU53 PCGS
Цена
16000 $
Цена в валюте аукциона 16000 USD
Великобритания 2 гинеи 1714 "После объединения" на аукционе CNG - October 4, 2023
Продавец CNG
Дата 4 октября 2023
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 2 гинеи 1714 "После объединения" на аукционе London Coins - September 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 2 гинеи 1714 "После объединения" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - July 5, 2023
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 5 июля 2023
Сохранность UNC PL
Цена
Великобритания 2 гинеи 1714 "После объединения" на аукционе SINCONA - May 15, 2023
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 2 гинеи 1714 "После объединения" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - November 8, 2022
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 8 ноября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 2 гинеи 1714 "После объединения" на аукционе SINCONA - November 23, 2021
Продавец SINCONA
Дата 23 ноября 2021
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 2 гинеи 1714 "После объединения" на аукционе CNG - September 17, 2014
Продавец CNG
Дата 17 сентября 2014
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 2 гинеи 1714 "После объединения" на аукционе Baldwin's of St. James's - June 24, 2014
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 24 июня 2014
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 2 гинеи 1714 "После объединения" на аукционе Heritage - January 6, 2014
Великобритания 2 гинеи 1714 "После объединения" на аукционе Heritage - January 6, 2014
Продавец Heritage
Дата 6 января 2014
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 2 гинеи 1714 "После объединения" на аукционе Spink - September 24, 2013
Продавец Spink
Дата 24 сентября 2013
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 2 гинеи 1714 "После объединения" на аукционе Heritage - June 4, 2004
Великобритания 2 гинеи 1714 "После объединения" на аукционе Heritage - June 4, 2004
Продавец Heritage
Дата 4 июня 2004
Сохранность AU50 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 2 гинеи 1714 "После объединения" на аукционе Heritage - January 11, 2003
Великобритания 2 гинеи 1714 "После объединения" на аукционе Heritage - January 11, 2003
Продавец Heritage
Дата 11 января 2003
Сохранность UNC PL
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 2 гинеи 1714 "После объединения" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 458
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Анны Монеты Великобритании 1714 года Все британские монеты британские золотые монеты британские монеты номиналом 2 гинеи Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 22 янв. 2025
Top lot
Top lot
Rönesans Salzgitter GmbH
Аукцион 29 дек. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 28 дек. 2024
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть