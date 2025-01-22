Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
2 гинеи 1714 года "После объединения" (Великобритания, Анна)
Фотография: Classical Numismatic Group, LLC
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 16,77 гр
- Чистого золота (0,4944 oz) 15,3781 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Анна
- Номинал 2 гинеи
- Год 1714
- Правитель Анна (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 гинеи 1714 года "После объединения". Это золотая монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 1721 проданному на аукционе SINCONA AG за 22000 CHF. Торги состоялись 15 мая 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 13 января 2024
Сохранность AU53 PCGS
Цена
16000 $
Цена в валюте аукциона 16000 USD
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 8 ноября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 ноября 2021
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 24 июня 2014
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 6 января 2014
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Где продать?
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