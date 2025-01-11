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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Золотые монеты 2 гинеи Анны - Великобритания

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2 гинеи 1709-1714

После объединения
Год Знак Описание Продажи Продажи
1709 1 291711 2 611713 0 121714 0 16
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