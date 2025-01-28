Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
2 гинеи 1713 года "После объединения" (Великобритания, Анна)
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 16,77 гр
- Чистого золота (0,4944 oz) 15,3781 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Анна
- Номинал 2 гинеи
- Год 1713
- Правитель Анна (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 гинеи 1713 года "После объединения". Это золотая монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 244 проданному на аукционе Sovereign Rarities Ltd за 20000 GBP. Торги состоялись 21 сентября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
23694 $
Цена в валюте аукциона 22000 CHF
Продавец Sovereign Rarities
Дата 21 сентября 2021
Сохранность UNC PL
Цена
27328 $
Цена в валюте аукциона 20000 GBP
Продавец Auction World
Дата 20 апреля 2020
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 21 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 июня 2016
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2013
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2013
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Где продать?
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