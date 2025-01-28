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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

2 гинеи 1713 года "После объединения" (Великобритания, Анна)

Аверс монеты - 2 гинеи 1713 года "После объединения" - цена золотой монеты - Великобритания, Анна Реверс монеты - 2 гинеи 1713 года "После объединения" - цена золотой монеты - Великобритания, Анна

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 16,77 гр
  • Чистого золота (0,4944 oz) 15,3781 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Анна
  • Номинал 2 гинеи
  • Год 1713
  • Правитель Анна (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 гинеи 1713 года "После объединения". Это золотая монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 244 проданному на аукционе Sovereign Rarities Ltd за 20000 GBP. Торги состоялись 21 сентября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 2 гинеи 1713 "После объединения" на аукционе NOONANS - February 7, 2024
Продавец NOONANS
Дата 7 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Великобритания 2 гинеи 1713 "После объединения" на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
23694 $
Цена в валюте аукциона 22000 CHF
Великобритания 2 гинеи 1713 "После объединения" на аукционе Sovereign Rarities - September 21, 2021
Продавец Sovereign Rarities
Дата 21 сентября 2021
Сохранность UNC PL
Цена
27328 $
Цена в валюте аукциона 20000 GBP
Великобритания 2 гинеи 1713 "После объединения" на аукционе Auction World - April 20, 2020
Продавец Auction World
Дата 20 апреля 2020
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Великобритания 2 гинеи 1713 "После объединения" на аукционе Künker - October 12, 2018
Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Великобритания 2 гинеи 1713 "После объединения" на аукционе London Coins - March 18, 2018
Продавец London Coins
Дата 18 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 2 гинеи 1713 "После объединения" на аукционе Baldwin's of St. James's - September 21, 2017
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 21 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 2 гинеи 1713 "После объединения" на аукционе Baldwin's of St. James's - June 27, 2016
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 июня 2016
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Великобритания 2 гинеи 1713 "После объединения" на аукционе Morton & Eden - June 11, 2014
Продавец Morton & Eden
Дата 11 июня 2014
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 2 гинеи 1713 "После объединения" на аукционе Stack's - August 16, 2013
Великобритания 2 гинеи 1713 "После объединения" на аукционе Stack's - August 16, 2013
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2013
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 2 гинеи 1713 "После объединения" на аукционе Stack's - August 16, 2013
Великобритания 2 гинеи 1713 "После объединения" на аукционе Stack's - August 16, 2013
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2013
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Великобритания 2 гинеи 1713 "После объединения" на аукционе UBS - January 24, 2006
Продавец UBS
Дата 24 января 2006
Сохранность XF
Цена

Где продать?

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