Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1/2 гинеи 1714 года "После объединения" (Великобритания, Анна)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 4,19 гр
- Чистого золота (0,1235 oz) 3,8422 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Анна
- Номинал 1/2 гинеи
- Год 1714
- Правитель Анна (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (31)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1714 года "После объединения". Это золотая монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 187 проданному на аукционе SINCONA AG за 6250 CHF. Торги состоялись 16 мая 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
2605 $
Цена в валюте аукциона 2600 CHF
Продавец HARMERS
Дата 26 сентября 2022
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец London Coins
Дата 5 сентября 2021
Сохранность VG
Цена
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Продавец Auction World
Дата 20 октября 2019
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 26 сентября 2019
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Bruun Rasmussen
Дата 6 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 18 ноября 2011
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 19 августа 2011
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 24 мая 2011
Сохранность F
Цена
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Где продать?
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