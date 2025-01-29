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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 гинеи 1714 года "После объединения" (Великобритания, Анна)

Аверс монеты - 1/2 гинеи 1714 года "После объединения" - цена золотой монеты - Великобритания, Анна Реверс монеты - 1/2 гинеи 1714 года "После объединения" - цена золотой монеты - Великобритания, Анна

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 4,19 гр
  • Чистого золота (0,1235 oz) 3,8422 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Анна
  • Номинал 1/2 гинеи
  • Год 1714
  • Правитель Анна (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (31)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1714 года "После объединения". Это золотая монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 187 проданному на аукционе SINCONA AG за 6250 CHF. Торги состоялись 16 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 гинеи 1714 "После объединения" на аукционе Heritage Eur - May 17, 2024
Продавец Heritage Eur
Дата 17 мая 2024
Сохранность VF
Цена
924 $
Цена в валюте аукциона 850 EUR
Великобритания 1/2 гинеи 1714 "После объединения" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
2605 $
Цена в валюте аукциона 2600 CHF
Великобритания 1/2 гинеи 1714 "После объединения" на аукционе Spink - October 7, 2022
Великобритания 1/2 гинеи 1714 "После объединения" на аукционе Spink - October 7, 2022
Продавец Spink
Дата 7 октября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1714 "После объединения" на аукционе Spink - October 7, 2022
Великобритания 1/2 гинеи 1714 "После объединения" на аукционе Spink - October 7, 2022
Продавец Spink
Дата 7 октября 2022
Сохранность VF25 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1714 "После объединения" на аукционе HARMERS - September 26, 2022
Продавец HARMERS
Дата 26 сентября 2022
Сохранность AU58 PCGS
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1714 "После объединения" на аукционе SINCONA - May 16, 2022
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1714 "После объединения" на аукционе London Coins - September 5, 2021
Продавец London Coins
Дата 5 сентября 2021
Сохранность VG
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1714 "После объединения" на аукционе London Coins - June 6, 2021
Продавец London Coins
Дата 6 июня 2021
Сохранность F
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1714 "После объединения" на аукционе CNG - September 17, 2020
Продавец CNG
Дата 17 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1714 "После объединения" на аукционе Auction World - October 20, 2019
Продавец Auction World
Дата 20 октября 2019
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1714 "После объединения" на аукционе Baldwin's of St. James's - September 26, 2019
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 26 сентября 2019
Сохранность AU55 PCGS
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1714 "После объединения" на аукционе New York Sale - January 9, 2019
Продавец New York Sale
Дата 9 января 2019
Сохранность MS61 PCGS
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1714 "После объединения" на аукционе Bruun Rasmussen - November 6, 2018
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 6 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1714 "После объединения" на аукционе Spink - July 3, 2018
Продавец Spink
Дата 3 июля 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1714 "После объединения" на аукционе DNW - March 16, 2017
Продавец DNW
Дата 16 марта 2017
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1714 "После объединения" на аукционе Stephen Album - January 19, 2013
Продавец Stephen Album
Дата 19 января 2013
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1714 "После объединения" на аукционе Künker - October 12, 2012
Продавец Künker
Дата 12 октября 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1714 "После объединения" на аукционе Baldwin's of St. James's - November 18, 2011
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 18 ноября 2011
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1714 "После объединения" на аукционе Stack's - August 19, 2011
Великобритания 1/2 гинеи 1714 "После объединения" на аукционе Stack's - August 19, 2011
Продавец Stack's
Дата 19 августа 2011
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1714 "После объединения" на аукционе Baldwin's of St. James's - May 24, 2011
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 24 мая 2011
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1714 "После объединения" на аукционе Heritage - January 3, 2011
Великобритания 1/2 гинеи 1714 "После объединения" на аукционе Heritage - January 3, 2011
Продавец Heritage
Дата 3 января 2011
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

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