flag
Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 шиллинг 1702 года "Первый тип портрета". Перья в углах (Великобритания, Анна)

Разновидность: Перья в углах

Аверс монеты - 1 шиллинг 1702 года "Первый тип портрета" Перья в углах - цена серебряной монеты - Великобритания, Анна Реверс монеты - 1 шиллинг 1702 года "Первый тип портрета" Перья в углах - цена серебряной монеты - Великобритания, Анна

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Анна
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1702
  • Правитель Анна (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (28) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1702 года "Первый тип портрета". Перья в углах. Это серебряная монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 212 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 1500 GBP. Торги состоялись 24 июня 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Baldwin's of St. James's (2)
  • CNG (1)
  • Davissons Ltd. (1)
  • DNW (2)
  • Heritage (3)
  • Künker (1)
  • London Coins (4)
  • Morton & Eden (1)
  • NOONANS (1)
  • Sovereign Rarities (1)
  • Spink (7)
  • Stack's (3)
  • Stanley Gibbons Baldwin's (1)
Великобритания 1 шиллинг 1702 "Первый тип портрета" на аукционе Spink - December 17, 2024
Продавец Spink
Дата 17 декабря 2024
Сохранность XF
Цена
888 $
Цена в валюте аукциона 700 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1702 "Первый тип портрета" на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность F
Цена
540 $
Цена в валюте аукциона 420 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1702 "Первый тип портрета" на аукционе Morton & Eden - July 20, 2023
Продавец Morton & Eden
Дата 20 июля 2023
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1702 "Первый тип портрета" на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1702 "Первый тип портрета" на аукционе Spink - July 7, 2021
Продавец Spink
Дата 7 июля 2021
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1702 "Первый тип портрета" на аукционе DNW - January 23, 2020
Продавец DNW
Дата 23 января 2020
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1702 "Первый тип портрета" на аукционе DNW - November 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1702 "Первый тип портрета" на аукционе Künker - October 11, 2018
Продавец Künker
Дата 11 октября 2018
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1702 "Первый тип портрета" на аукционе Sovereign Rarities - September 25, 2018
Продавец Sovereign Rarities
Дата 25 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1702 "Первый тип портрета" на аукционе Spink - September 25, 2018
Продавец Spink
Дата 25 сентября 2018
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1702 "Первый тип портрета" на аукционе Stack's - August 21, 2018
Великобритания 1 шиллинг 1702 "Первый тип портрета" на аукционе Stack's - August 21, 2018
Продавец Stack's
Дата 21 августа 2018
Сохранность XF45 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1702 "Первый тип портрета" на аукционе Stack's - May 14, 2018
Великобритания 1 шиллинг 1702 "Первый тип портрета" на аукционе Stack's - May 14, 2018
Продавец Stack's
Дата 14 мая 2018
Сохранность XF45 PCGS
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1702 "Первый тип портрета" на аукционе Davissons Ltd. - February 21, 2018
Продавец Davissons Ltd.
Дата 21 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1702 "Первый тип портрета" на аукционе Spink - September 25, 2017
Продавец Spink
Дата 25 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1702 "Первый тип портрета" на аукционе Heritage - July 6, 2017
Великобритания 1 шиллинг 1702 "Первый тип портрета" на аукционе Heritage - July 6, 2017
Продавец Heritage
Дата 6 июля 2017
Сохранность VF30 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1702 "Первый тип портрета" на аукционе Spink - April 28, 2017
Продавец Spink
Дата 28 апреля 2017
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1702 "Первый тип портрета" на аукционе London Coins - December 5, 2016
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1702 "Первый тип портрета" на аукционе London Coins - June 5, 2016
Продавец London Coins
Дата 5 июня 2016
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1702 "Первый тип портрета" на аукционе Baldwin's of St. James's - April 19, 2016
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 19 апреля 2016
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1702 "Первый тип портрета" на аукционе London Coins - September 6, 2015
Продавец London Coins
Дата 6 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1702 "Первый тип портрета" на аукционе London Coins - March 1, 2015
Продавец London Coins
Дата 1 марта 2015
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1702 "Первый тип портрета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 458
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Анны Монеты Великобритании 1702 года Все британские монеты британские серебряные монеты британские монеты номиналом 1 шиллинг Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 22 янв. 2025
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 22 янв. 2025
Top lot
Top lot
MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Аукцион 28 янв. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть