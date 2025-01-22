Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 шиллинг 1702 года "Первый тип портрета". Перья в углах (Великобритания, Анна)
Разновидность: Перья в углах
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Анна
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1702
- Правитель Анна (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (28) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1702 года "Первый тип портрета". Перья в углах. Это серебряная монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 212 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 1500 GBP. Торги состоялись 24 июня 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Stanley Gibbons Baldwin's (1)
Продавец Sovereign Rarities
Дата 25 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 21 августа 2018
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Davissons Ltd.
Дата 21 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 19 апреля 2016
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец London Coins
Дата 6 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
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Где продать?
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