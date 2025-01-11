1 шиллинг 1707 года E * "Второй тип портрета". После объединения (Великобритания, Анна)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1707 года "Второй тип портрета" со знаком E *. После объединения. Это серебряная монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 179 проданному на аукционе Spink UK за 500 GBP. Торги состоялись 15 мая 2003.

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