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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 шиллинг 1707 года E * "Второй тип портрета". После объединения (Великобритания, Анна)

Разновидность: После объединения

Аверс монеты - 1 шиллинг 1707 года E * "Второй тип портрета" После объединения - цена серебряной монеты - Великобритания, Анна Реверс монеты - 1 шиллинг 1707 года E * "Второй тип портрета" После объединения - цена серебряной монеты - Великобритания, Анна

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Анна
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1707
  • Правитель Анна (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Эдинбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1707 года "Второй тип портрета" со знаком E *. После объединения. Это серебряная монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 179 проданному на аукционе Spink UK за 500 GBP. Торги состоялись 15 мая 2003.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Spink (2)
  • Tennants Auctioneers (1)
Великобритания 1 шиллинг 1707 E * "Второй тип портрета" на аукционе Tennants Auctioneers - November 20, 2024
Продавец Tennants Auctioneers
Дата 20 ноября 2024
Сохранность F
Цена
51 $
Цена в валюте аукциона 40 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1707 E * "Второй тип портрета" на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность F
Цена
167 $
Цена в валюте аукциона 130 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1707 E * "Второй тип портрета" на аукционе Spink - January 17, 2021
Великобритания 1 шиллинг 1707 E * "Второй тип портрета" на аукционе Spink - January 17, 2021
Продавец Spink
Дата 17 января 2021
Сохранность VG8 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1707 E * "Второй тип портрета" на аукционе Davissons Ltd. - April 4, 2018
Продавец Davissons Ltd.
Дата 4 апреля 2018
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1707 E * "Второй тип портрета" на аукционе Heritage - January 16, 2013
Великобритания 1 шиллинг 1707 E * "Второй тип портрета" на аукционе Heritage - January 16, 2013
Продавец Heritage
Дата 16 января 2013
Сохранность VF25 NGC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1707 E * "Второй тип портрета" на аукционе Spink - May 15, 2003
Продавец Spink
Дата 15 мая 2003
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1707 "Второй тип портрета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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