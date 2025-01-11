Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 шиллинг 1707 года E * "Второй тип портрета". После объединения (Великобритания, Анна)
Разновидность: После объединения
Фотография: NOONANS
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Анна
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1707
- Правитель Анна (Королева Великобритании)
- Монетный двор Эдинбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1707 года "Второй тип портрета" со знаком E *. После объединения. Это серебряная монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 179 проданному на аукционе Spink UK за 500 GBP. Торги состоялись 15 мая 2003.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Tennants Auctioneers (1)
Продавец Tennants Auctioneers
Дата 20 ноября 2024
Сохранность F
Цена
51 $
Цена в валюте аукциона 40 GBP
Продавец Heritage
Дата 16 января 2013
Сохранность VF25 NGC
Цена
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