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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 шиллинг 1710 года "Четвёртый тип портрета". Розы и перья в углах (Великобритания, Анна)

Разновидность: Розы и перья в углах

Аверс монеты - 1 шиллинг 1710 года "Четвёртый тип портрета" Розы и перья в углах - цена серебряной монеты - Великобритания, Анна Реверс монеты - 1 шиллинг 1710 года "Четвёртый тип портрета" Розы и перья в углах - цена серебряной монеты - Великобритания, Анна

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 6,02 гр
  • Чистого серебра (0,179 oz) 5,5685 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Анна
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1710
  • Правитель Анна (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1710 года "Четвёртый тип портрета". Розы и перья в углах. Это серебряная монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 132 проданному на аукционе NOONANS за 650 GBP. Торги состоялись 11 июля 2024.

Сохранность
  • Все фирмы
  • CNG (1)
  • CoinsNB (1)
  • London Coins (1)
  • NOONANS (2)
  • Spink (4)
  • Taisei (1)
Великобритания 1 шиллинг 1710 "Четвёртый тип портрета" на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность XF
Цена
835 $
Цена в валюте аукциона 650 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1710 "Четвёртый тип портрета" на аукционе NOONANS - April 5, 2023
Продавец NOONANS
Дата 5 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
225 $
Цена в валюте аукциона 180 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1710 "Четвёртый тип портрета" на аукционе CoinsNB - October 15, 2022
Продавец CoinsNB
Дата 15 октября 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1710 "Четвёртый тип портрета" на аукционе London Coins - September 4, 2022
Продавец London Coins
Дата 4 сентября 2022
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1710 "Четвёртый тип портрета" на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1710 "Четвёртый тип портрета" на аукционе CNG - October 20, 2021
Великобритания 1 шиллинг 1710 "Четвёртый тип портрета" на аукционе CNG - October 20, 2021
Продавец CNG
Дата 20 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1710 "Четвёртый тип портрета" на аукционе Spink - July 20, 2021
Продавец Spink
Дата 20 июля 2021
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1710 "Четвёртый тип портрета" на аукционе Spink - July 7, 2021
Продавец Spink
Дата 7 июля 2021
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1710 "Четвёртый тип портрета" на аукционе Taisei - November 17, 2019
Продавец Taisei
Дата 17 ноября 2019
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1710 "Четвёртый тип портрета" на аукционе Spink - October 6, 2004
Продавец Spink
Дата 6 октября 2004
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1710 "Четвёртый тип портрета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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