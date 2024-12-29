Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 шиллинг 1707 года E "Третий тип портрета". После объединения (Великобритания, Анна)
Разновидность: После объединения
Фотография: Morton & Eden Ltd
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 6,02 гр
- Чистого серебра (0,179 oz) 5,5685 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Анна
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1707
- Правитель Анна (Королева Великобритании)
- Монетный двор Эдинбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1707 года "Третий тип портрета" со знаком E. После объединения. Это серебряная монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 235 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 550 GBP. Торги состоялись 3 декабря 2018.
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Сохранность (слабы)
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Продавец London Coins
Дата 5 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Morton & Eden
Дата 28 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 23 октября 2019
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Sovereign Rarities
Дата 25 сентября 2018
Сохранность F
Цена
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Продавец Davissons Ltd.
Дата 21 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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