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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 шиллинг 1707 года E "Третий тип портрета". После объединения (Великобритания, Анна)

Разновидность: После объединения

Аверс монеты - 1 шиллинг 1707 года E "Третий тип портрета" После объединения - цена серебряной монеты - Великобритания, Анна Реверс монеты - 1 шиллинг 1707 года E "Третий тип портрета" После объединения - цена серебряной монеты - Великобритания, Анна

Фотография: Morton & Eden Ltd

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 6,02 гр
  • Чистого серебра (0,179 oz) 5,5685 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Анна
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1707
  • Правитель Анна (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Эдинбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1707 года "Третий тип портрета" со знаком E. После объединения. Это серебряная монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 235 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 550 GBP. Торги состоялись 3 декабря 2018.

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Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 шиллинг 1707 E "Третий тип портрета" на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность PO
Цена
58 $
Цена в валюте аукциона 45 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1707 E "Третий тип портрета" на аукционе Morton & Eden - June 12, 2024
Продавец Morton & Eden
Дата 12 июня 2024
Сохранность VF
Цена
446 $
Цена в валюте аукциона 350 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1707 E "Третий тип портрета" на аукционе Morton & Eden - July 20, 2023
Продавец Morton & Eden
Дата 20 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1707 E "Третий тип портрета" на аукционе London Coins - June 4, 2023
Продавец London Coins
Дата 4 июня 2023
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1707 E "Третий тип портрета" на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1707 E "Третий тип портрета" на аукционе London Coins - September 5, 2021
Продавец London Coins
Дата 5 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1707 E "Третий тип портрета" на аукционе CNG - September 9, 2020
Продавец CNG
Дата 9 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1707 E "Третий тип портрета" на аукционе Morton & Eden - November 28, 2019
Продавец Morton & Eden
Дата 28 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1707 E "Третий тип портрета" на аукционе Stack's - October 23, 2019
Великобритания 1 шиллинг 1707 E "Третий тип портрета" на аукционе Stack's - October 23, 2019
Продавец Stack's
Дата 23 октября 2019
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1707 E "Третий тип портрета" на аукционе London Coins - June 2, 2019
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2019
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1707 E "Третий тип портрета" на аукционе DNW - December 3, 2018
Продавец DNW
Дата 3 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1707 E "Третий тип портрета" на аукционе DNW - November 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1707 E "Третий тип портрета" на аукционе Sovereign Rarities - September 25, 2018
Продавец Sovereign Rarities
Дата 25 сентября 2018
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1707 E "Третий тип портрета" на аукционе Davissons Ltd. - February 21, 2018
Продавец Davissons Ltd.
Дата 21 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1707 E "Третий тип портрета" на аукционе London Coins - March 5, 2017
Продавец London Coins
Дата 5 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1707 E "Третий тип портрета" на аукционе Spink - June 27, 2016
Продавец Spink
Дата 27 июня 2016
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1707 E "Третий тип портрета" на аукционе Spink - November 30, 2005
Продавец Spink
Дата 30 ноября 2005
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1707 "Третий тип портрета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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