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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 шиллинг 1707 года E * "Эдинбургский портрет". После объединения (Великобритания, Анна)

Разновидность: После объединения

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Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 6,02 гр
  • Чистого серебра (0,179 oz) 5,5685 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Анна
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1707
  • Правитель Анна (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Эдинбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

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