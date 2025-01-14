Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 шиллинг 1707 года E "Второй тип портрета". После объединения (Великобритания, Анна)
Разновидность: После объединения
Фотография: NOONANS
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Анна
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1707
- Правитель Анна (Королева Великобритании)
- Монетный двор Эдинбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (25) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1707 года "Второй тип портрета" со знаком E. После объединения. Это серебряная монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 413 проданному на аукционе Spink UK за 650 GBP. Торги состоялись 6 декабря 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец CNG
Дата 6 марта 2024
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 18 января 2021
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Продавец TimeLine Auctions
Дата 28 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 19 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 сентября 2018
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Где продать?
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