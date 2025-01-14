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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 шиллинг 1707 года E "Второй тип портрета". После объединения (Великобритания, Анна)

Разновидность: После объединения

Аверс монеты - 1 шиллинг 1707 года E "Второй тип портрета" После объединения - цена серебряной монеты - Великобритания, Анна Реверс монеты - 1 шиллинг 1707 года E "Второй тип портрета" После объединения - цена серебряной монеты - Великобритания, Анна

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Анна
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1707
  • Правитель Анна (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Эдинбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (25) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1707 года "Второй тип портрета" со знаком E. После объединения. Это серебряная монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 413 проданному на аукционе Spink UK за 650 GBP. Торги состоялись 6 декабря 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Baldwin's of St. James's (2)
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  • Stack's (1)
  • Stanley Gibbons Baldwin's (2)
  • TimeLine Auctions (1)
Великобритания 1 шиллинг 1707 E "Второй тип портрета" на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность VF
Цена
463 $
Цена в валюте аукциона 360 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1707 E "Второй тип портрета" на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность F
Цена
218 $
Цена в валюте аукциона 170 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1707 E "Второй тип портрета" на аукционе CNG - March 6, 2024
Продавец CNG
Дата 6 марта 2024
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1707 E "Второй тип портрета" на аукционе NOONANS - September 20, 2023
Продавец NOONANS
Дата 20 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1707 E "Второй тип портрета" на аукционе CMA Auctions - February 26, 2023
Продавец CMA Auctions
Дата 26 февраля 2023
Сохранность F
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1707 E "Второй тип портрета" на аукционе CNG - May 18, 2022
Великобритания 1 шиллинг 1707 E "Второй тип портрета" на аукционе CNG - May 18, 2022
Продавец CNG
Дата 18 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1707 E "Второй тип портрета" на аукционе Stack's - January 18, 2021
Великобритания 1 шиллинг 1707 E "Второй тип портрета" на аукционе Stack's - January 18, 2021
Продавец Stack's
Дата 18 января 2021
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1707 E "Второй тип портрета" на аукционе TimeLine Auctions - November 28, 2020
Продавец TimeLine Auctions
Дата 28 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1707 E "Второй тип портрета" на аукционе Heritage Eur - November 20, 2020
Продавец Heritage Eur
Дата 20 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1707 E "Второй тип портрета" на аукционе Spink - December 10, 2019
Продавец Spink
Дата 10 декабря 2019
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1707 E "Второй тип портрета" на аукционе Baldwin's of St. James's - March 19, 2019
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 19 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1707 E "Второй тип портрета" на аукционе Baldwin's of St. James's - September 27, 2018
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 сентября 2018
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1707 E "Второй тип портрета" на аукционе Spink - December 6, 2017
Продавец Spink
Дата 6 декабря 2017
Сохранность F
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1707 E "Второй тип портрета" на аукционе Spink - December 6, 2017
Продавец Spink
Дата 6 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1707 E "Второй тип портрета" на аукционе Downies - October 19, 2017
Продавец Downies
Дата 19 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1707 E "Второй тип портрета" на аукционе CNG - October 11, 2017
Продавец CNG
Дата 11 октября 2017
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1707 E "Второй тип портрета" на аукционе Spink - September 25, 2017
Продавец Spink
Дата 25 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1707 E "Второй тип портрета" на аукционе DNW - March 24, 2016
Продавец DNW
Дата 24 марта 2016
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1707 E "Второй тип портрета" на аукционе DNW - March 18, 2015
Продавец DNW
Дата 18 марта 2015
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1707 E "Второй тип портрета" на аукционе Davissons Ltd. - March 4, 2015
Продавец Davissons Ltd.
Дата 4 марта 2015
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1707 E "Второй тип портрета" на аукционе London Coins - March 1, 2015
Продавец London Coins
Дата 1 марта 2015
Сохранность VG
Цена

Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1707 "Второй тип портрета" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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