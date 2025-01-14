1 шиллинг 1707 года E "Второй тип портрета". После объединения (Великобритания, Анна)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1707 года "Второй тип портрета" со знаком E. После объединения. Это серебряная монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 413 проданному на аукционе Spink UK за 650 GBP. Торги состоялись 6 декабря 2017.

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